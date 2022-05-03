У середу, 4 травня, на знаменитому стадіоні «Сантьяго Бернабеу» у Мадриді визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів. «Реал» голкіпера збірної України Андрія Луніна зробить спробу відігратися у протистоянні з англійським «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка після поразки у першій зустрічі на «Етіхад» — 3:4. Матч у Мадриді довірили судити бригаді рефері з Італії на чолі з Даніеле Орсато.

Після осічки тиждень тому на Туманному Альбіоні підопічні Карло Анчелотті встигли розгромити «Еспаньол» (4:0) і достроково, 35-й раз в історії, стати чемпіонами Іспанії.

Наставник "Реала" Карло Анчелотті відзначив чемпіонський титул в Іспанії із сигарою

А ось команда Хосепа Гвардіоли, яка розбила «Лідс» (4:0) та продовжує відчайдушну боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ з «Ліверпулем», за три тури до фінішу випереджає підопічних Юргена Клоппа на одне очко.

Зазначимо, що «Реал» у нинішньому розіграші ЛЧ уже зміг пройти далі після невдачі у першій зустрічі (у 1/8 фіналу з «ПСЖ» — 0:1 та 3:1). Щоправда, у півфіналах Ліги (Кубка) чемпіонів у Королівського клубу після поразки у першій грі статистика просто катастрофічна: мадридці після осічки у першому матчі вилітали з турніру у всіх восьми випадках.

Букмекери у майбутній битві віддають перевагу команді з Манчестера. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Реала» в основний час приймає з коефіцієнтом 3,30, на нічию 3,90, на виграш чемпіона Англії — 2,11. Куди вище оцінюються шанси Зінченка та компанії й на вихід у фінал: 1,26 — у «МанСіті» проти 3,85 — у «Реала».

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

4 травня (середа)

«Реал» — «Манчестер Сіті» 22:00 MEGOGO

Відеоогляд матчу «Манчестер Сіті» — «Реал» — 4:3

Нагадаємо, що ще один фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у поєдинку між «Вільярреалом» та «Ліверпулем» (вдома англійці перемогли — 2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські клуби усунули від участі у Лізі чемпіонів-2022/2023.

Фото uefa.com, Instagram

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