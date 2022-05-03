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Чудово смачний і красивий салат «Рожевий фламінго» з 4 інгредієнтів: можна подавати і в будні, і до святкового столу (відео)

18:16 3 травня 2022
Чудово смачний і красивий салат «Рожевий фламінго» з 4 інгредієнтів: можна подавати і в будні, і до святкового столу (відео)

Травень — час весняного авітамінозу, коли свіжі овочі тільки починають з'являтися в магазинах, а організму потрібні вітаміни.

Виходом у цій ситуації можуть стати салати, що включають компоненти, які у сирому вигляді не викликають у дітей та дорослих ентузіазму, але добре сприймаються у салатах.

Такі, наприклад, як буряк. Але саме він може надавати страві дуже «спокусливого» вигляду, впевнена авторка салату «Рожевий фламінго» Наталія Цвєткова.

Для приготування цього салату знадобляться:

  • буряк варений — 2 шт
  • плавлені сирки (типу «Дружба») — 2 шт
  • яйця — 4 шт
  • крабові палички або крабове м'ясо — 200 г
  • майонез
  • сіль, перець — за смаком
  • кріп — для прикраси
  • часник — 2 зубчики.

Процес виготовлення кулінар показала на відео.

«Дуже смачний салат із простих продуктів, він урізноманітнить буденний стіл, а також прикрасить святковий. Обов'язково спробуйте» , — рекомендує вона.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати смачний та корисний «весняний» салат із капусти без олії та майонезу.

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