Чудово смачний і красивий салат «Рожевий фламінго» з 4 інгредієнтів: можна подавати і в будні, і до святкового столу (відео)
Травень — час весняного авітамінозу, коли свіжі овочі тільки починають з'являтися в магазинах, а організму потрібні вітаміни.
Виходом у цій ситуації можуть стати салати, що включають компоненти, які у сирому вигляді не викликають у дітей та дорослих ентузіазму, але добре сприймаються у салатах.
Такі, наприклад, як буряк. Але саме він може надавати страві дуже «спокусливого» вигляду, впевнена авторка салату «Рожевий фламінго» Наталія Цвєткова.
Для приготування цього салату знадобляться:
- буряк варений — 2 шт
- плавлені сирки (типу «Дружба») — 2 шт
- яйця — 4 шт
- крабові палички або крабове м'ясо — 200 г
- майонез
- сіль, перець — за смаком
- кріп — для прикраси
- часник — 2 зубчики.
Процес виготовлення кулінар показала на відео.
«Дуже смачний салат із простих продуктів, він урізноманітнить буденний стіл, а також прикрасить святковий. Обов'язково спробуйте» , — рекомендує вона.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати смачний та корисний «весняний» салат із капусти без олії та майонезу.306
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter