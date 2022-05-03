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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2003
Скульптор: José Santaeulalia
Розмір: 36×44 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Якось давним-давно у гірській долині почалася повінь. Дощ падав так сильно і безперервно, що невдовзі всі поля і ниви були залиті водою. З кожним днем вода піднімалася все вище і вище.
І от вранці над водою рознісся чийсь голосний плач. То плакала найповільніша і не дуже мудра черепаха.
— Чому ти плачеш? — запитала гуска, яка пролітала над нею.
— Боюся втопитися! — відповіла черепаха. — Тобі легко, ти маєш крила, можеш літати… А мої ніжки такі короткі, що потрібно кілька тижнів витратити, аби дійти до гір…
— Та не переживай вже так сильно, — заспокоїла її гуска. — Ось покличу свою сестру, і ми швиденько занесемо тебе на гору.
Коли прилетіли гуси, вода вже доходила черепасі до шиї. Вони опустилися, тримаючи в дзьобах вербову гілку. Черепаха схопилась за неї ротом і гуси полетіли понад водою до гір, де вже зібралися всі інші черепахи, які були трохи мудрішими і вирушили в дорогу заздалегідь, коли тільки відчули, що вода починає прибувати.
Черепахи були дуже щасливі, побачивши, як гуси рятують їхню не дуже завбачливу приятельку, і почали голосно вигукувати слова, прославляючи двох гусок. Ну, щоби хоч якось віддячити їм:
— Слава! Слава! Давайте всі разом ще голосніше дякувати рятувальницям. Слава! Так от, коли гуски ще були над водою, найповільніша і не дуже мудра черепаха на радощахі також вирішила разом з усіма закричати «Слава!» І таки закричала.
Годі й казати, чим уся ця історія закінчилася. Адже вірно кажуть, що часом необхідно не лише власні емоції контролювати, але й рота без необхідності не розтуляти…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, мої друзі, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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