5 травня 2022

Комусь ця історія може здатися схожою на анекдот. Ну і нехай. Адже в житті буває чимало ситуацій, які часом виглядають анекдотично. Тільки от не в кожній з них закладено сенс, над яким ні, та й хочеться замислитися.

Оголошення в місцевій американській газеті гласило: «Продається вілла біля моря, 3 поверхи. З басейном та садом. Вартість — $ 1».

— Нісенітниця якась! — буркнув чоловік і викинув газету в скриньку.

Прогулюючись центральною вулицею прибережного каліфорнійського містечка, колишній власник невеликої фірми, що збанкрутував у період кризи і став звичайнісіньким безробітним, що живе на одну допомогу, побачив на стіні оголошення: «Продається вілла біля моря, 3 поверхи. З басейном та садом. Вартість — $ 1».

«Помилка, чи що?» — подумав він і пішов далі. Підійшовши до супермаркету, він звернув увагу на величезний банер:

«Продається вілла біля моря, 3 поверхи. З басейном та садом. Вартість — $ 1».

Задумався. Стало йому цікаво, який безумець примудрився влаштувати таку безглузду рекламну кампанію. І вирішив перевірити.

Втрачати йому все одно було нічого, крім кількох останніх доларів у кишені. Прийшовши за адресою, він побачив ту саму віллу. Нерішуче подзвонив. Двері відчинила красива молода жінка.

— Вибачте, я за оголошенням. Це, скажіть, не розіграш?

- Що ви! Все насправді так і продається.

- За 1 долар?!

- Так. за 1 долар. Якщо ви справді зацікавилися, можете пройти до будинку.

Навіть не намагаючись прийти до тями від побаченого, чоловік віддав долар і, підписавши відповідні документи, став володарем шикарної вілли. На прощання він все ж таки вирішив дізнатися у жінки, чому будинок продавався за такою символічною ціною. І тоді колишня господиня вілли, посміхнувшись, розповіла:

«Мій чоловік, якого я дуже любила і якому перед його смертю пообіцяла виконати його останню волю буквально до коми, вказав у заповіті, щоб я продала нашу віллу і виручені гроші перевела на рахунок його колишньої коханки. Ну, не могла ж я не виконати дану йому обіцянку?! Оскільки повірити у смішно низьку ціну продажу ніхто не міг, оголошення про це провисіли майже півроку. Ви, до речі, єдиний, хто на нього серйозно відгукнувся. Ось, власне, і все. Я чесно виконала останню волю чоловіка. І тепер із чистою совістю можу зайнятися влаштуванням свого особистого життя…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.