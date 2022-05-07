Мед із кульбабок: економно та смачно

Сейчас пора цветения одуванчиков. Ярко-желтые цветы смотрятся в зеленой траве жизнеутверждающе. Ими можно любоваться бесконечно. А знаете ли вы, что из одуванчиков можно сварить очень вкусный мед. Рецептом лакомства поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая ранее рассказала, как приготовить вкуснейшее домашнее печенье.

Зараз час цвітіння кульбаб. Яскраво-жовті квіти виглядають у зеленій траві життєствердно. Ними можна милуватися нескінченно.

А чи знаєте ви, що з кульбаб можна зварити дуже смачний мед.

Рецептом ласощів поділилася кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати найсмачніше домашнє печиво. .

— Сьогодні приготуємо дуже ароматний мед із кульбаб, — каже вона. — Спробуйте — думаю, вам сподобається.

Мед із кульбаб 150 квіток кульбаб

300 г води

1 апельсин

500 г цукру

Дрібка лимонної кислоти Квіти збираємо, коли вони повністю розкриті. Промиваємо від пилу. За допомогою ножиць зрізаємо з квітів лише жовту частину та використовуємо її. На 30 хвилин заливаємо холодною водою. Потім воду зливаємо. У сотейник завантажуємо квіточки, додаємо воду та проварюємо п'ять хвилин. Знімаємо з вогню, додаємо порізаний апельсин (разом зі шкіркою) та лимонну кислоту. Даємо постояти пару годин, після чого проціджуємо. З'єднуємо рідину із цукром. Варимо не менше 30 хвилин, але можна і довше. Чим довше варимо, тим густіше буде мед.

— Чи можна замість апельсина використати лимон?

— Звісно. Це на ваш розсуд.

— З чим смачно їсти такий мед?

— Подайте його до чаю, доповніть ним морозиво або млинці — і приємного апетиту!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вино з троянд.

Фото з альбому Елли Іванової

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter