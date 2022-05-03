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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор José Puche
Розмір: 46×33 cm
Лімітована серія 1500 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Нещодавно всі українські ЗМІ висвітлювали приїзд до нашої країни популярної американської актриси Анджеліни Джолі. Хтось із захопленням писав про її доброту у ставленні до людей, що через російське вторгнення втратили не тільки дах над головою, а й своїх близьких. Хтось намагався дорікнути їй, що вона просто вирішила попіаритися на чужій біді. І це, друге, було відвертою брехнею. Анджеліні Джолі вже давно піар не потрібен. Заради піару вона не стала б їздити країнами, що опинилися в критичній ситуації і допомагати людям, які потрапили в біду. Просто вона така. Така яка є.
Вперше Анджеліна зіштовхнулася із жахами життя у країнах третього світу на зйомках «Лари Крофт» у Камбоджі. Вона зв'язалася з Верховним комісаром ООН у справах біженців, щоб дізнатись, чим може допомогти. З того часу Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН. Вона відвідала понад 30 країн, у тому числі й найгарячіші точки світу.
Одного разу в Афганістані, коли бункер, де ховалася її місія, зазнав ракетної атаки, їй довелося навіть написати прощальний лист Бредові Пітту. На щастя, він не знайшов адресата: на той момент місіонерам вдалося уникнути смерті, вони змогли повернутися додому. А за два тижні бункер був зруйнований і всі, хто в ньому залишився, загинули… Доля її тоді вберегла.
У віці 14 років Анджеліна почала зніматися в рекламі, але зізнається, що це був не найкращий досвід у її житті. Її змушували знизити вагу, незважаючи на те, що вона й так була досить худою. Вона мріяла стати акторкою. Знаменитою на весь світ. І вона нею стала. На церемонії нагородження «Оскар 2000» Джолі отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі «Перерване життя».
Зараз Анджеліна Джолі весь час присвячує благочинності та вихованню дітей. Вона мужньо бореться зі своїми хворобами та не боїться розповідати про це іншим. Їй довелося видалити обидві груди, а потім і яєчники. Але вона не перестає боротися. За себе, за своїх дітей, за мільйони тих, хто потребує допомоги. А тепер ще й за українських біженців, на підтримку яких вдалося зібрати вже мільйони доларів.
«Коли ти робиш щось для інших від душі, не очікуючи на подяку, хтось записує це до книги доль і посилає щастя, про яке ти навіть не мріяв», — сказала Анджеліна. Вона свято вірить у це. Вона це переживає особисто.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 4 м/с 3х
Тиск: 752 мм