Неперевершений аромат та ніжність м'яса: як готується класика грузинської кухні чахохбілі

Тушковані шматочки птиці в ароматному, та густому овочевому соусі. Неперевершений аромат і ніжність м'яса в цій страві зводять з розуму. Рецептом поділився учасник «МастерШефу» з Вінниці Олександр Горчаков.

— В класичному рецепті використовують м'ясо фазана, але ми трохи відійдемо від класики, адаптуємо рецепт і візьмемо домашню курочку, — каже Олександр Горчаков. — Хоч можна і звичайну магазинну використати. Для чахохбілі можна взяти крильця, гомілки, стегна або грудку. Додати овочів, трохи спецій і багато любові. Всі пропорції тут приблизні, їх можна регулювати на власний смак.

Курка ≈ 700 г (у мене було 5 стегенець)

Цибуля — 2 шт.

Томати — 3 великих

Солодкий перець — 1 шт. (2 якщо Капі)

Вершкове масло — 40 г (можна олію)

Часник — 1−2 зубки

Хмелі-сунелі, перець, сіль на смак

У пательню кладемо шматочки нашої курки та обсмажуємо з двох сторін до легкої золотавої скоринки (2−3 хв). Виймаємо курку, і в цій самій пательні підсмажуємо цибулю до прозорості (1−2 хв). Якщо пательня велика, то кладемо курку до цибулі й зверху викладаємо порізані овочі. Якщо пательня маленька, то все це перекладаємо в казанок, або мультиварку, або сотейник, чи в чому ви зазвичай тушкуєте. Можна додати трохи гострого перцю, якщо хочете

Далі додаємо спеції, сіль і тушкуємо 40−45 хв (якщо курочка домашня, може знадобитись до 1,5−2 годин), час від часу помішуючи. Якщо овочі пустили мало соку, то додайте трохи води. Але так, щоб не дуже рідким було. В самому кінці, розчавіть туди 1−2 зубки часнику та протушкуйте ще кілька хвилин.

Лайфхак: якщо томати дали сильну кислинку, збалансуйте смак ложкою цукру. Адже смак страви завжди залежить від балансу солоного, кислого та солодкого. Викладаємо в тарілку і присипаємо різаною зеленю. Кінза буде в самий раз, якщо любите її.

Раніше переможець 9-го сезону «МастерШеф» розсекретив рецепт приготування своїх улюблених хачапурі.

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