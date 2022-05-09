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Спорт

Пропустив лише з пенальті: українець Лунін через чотири роки дебютував за «Реал» у чемпіонаті Іспанії (відео)

8:47 9 травня 2022
Андрій Лунін Реал

23-річний український воротар Андрій Лунін, який завоював перший трофей із «Реалом» — Суперкубок Іспанії, провів дебютний матч за мадридський клуб у чемпіонаті Іспанії.

Прем'єра випала на мадридське дербі з «Атлетико», яке пройшло в рамках 35-го туру на стадіоні «Ванда Метрополітано». Єдиний гол у поєдинку господарі забили із пенальті, яке арбітр призначив у першому таймі після перегляду VAR. У другому таймі «вершкові», які достроково стали чемпіонами країни, володіли тотальною перевагою, але відігратися так і не спромоглися. Як підсумок, 0:1 — перша поразка «Реала» в мадридському дербі за останні шість років.

Огляд матчу «Атлетико» — «Реал»

Відзначимо, що, ставши гравцем «вершкових» у 2018 році, уродженець Краснограда, що в Харківській області, кілька років виступав в оренді (провівши у тому числі 5 матчів у примері сезону-2018/2019 за «Леганес»), але влітку 2020-го повернувся до Мадриду. З того часу провів лише три поєдинки за мадридців (усі — у Кубку Короля), будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у божевільному матчі з овертаймом не пустив «МанСіті» із Зінченком до фіналу Ліги чемпіонів.

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