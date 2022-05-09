Дайте полуниці це підживлення в травні, і врожай вас просто «шокує»: ягода буде великою і дуже солодкою (відео)

Багато дачників вважають, що полуниця не вимагає абсолютно ніякого догляду: вона сама прокинеться після зимової сплячки, починає випускати листочки та вуса, і врешті-решт порадує смачними ягодами.

Але це не зовсім так, вважають автори youtube-каналу для дачників та городників.

«Якщо ви хочете збирати хороший урожай солодкої ягоди, то вносьть своїй полуниці спеціальне підживлення», — рекомендують вони.

При цьому, на думку авторів відео, зовсім не обов'язково бігти в магазин купувати дороге закордонне добриво — його можна приготувати самотужки.

Для цього знадобиться лише жменька звичайного рису.

Рис дуже корисний для нашого організму за рахунок наявності у ньому великої кількості корисних речовин — фосфору, калію, кальцію та багатьох інших. Підживлення на основі рису допомагають садовим культурам прийти до тями після зими, активізують їх зростання, зміцнюють імунітет, стимулюють розвиток кореневої системи, допомагають наростити зелену масу, збільшують урожайність, покращують смакові якості та зовнішній вигляд ягід.

Для приготування добрива знадобиться найдешевший непропарений рис.

Що з ним робити, дивіться у ролику — і успішно застосовуйте на дачній ділянці.

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Нагадаємо, раніше городники поділилися секретами використання натурального підживлення для томатів.

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