«Персик не любить вологі, бідні та холодні ґрунти»: як виростити смачні та соковиті плоди

Роман Коробаєв з Вінниччини вирощує персики, які не лише смакують його родині, а й приносять прибуток. Фермер розповів про те, як посадити вдома ці екзотичні дерева, як доглядати та який врожай можна отримати.

— Любов до садівництва в мене з дитинства, часто допомагав мамі висаджувати квіти, доглядав за вазонами. Вже в дорослому віці натрапив на відео в Інтернеті, де господар ділився інформацією, як успішно доглядати та реалізовувати персики. Тоді задумався: якщо фрукти родять у Криму та Одесі, то чого не можуть рости в нас на Поділлі. Знання вдосконалював завдяки відеоурокам, спеціальній літературі та спілкуванню із садівниками-аматорами, — розповів «ФАКТАМ» Роман Коробаєв. — Вони і допомогли мені зрозуміти, що теплолюбна та примхлива рослина може плодоносити будь-де, але для цього потрібно трохи зусиль та любові до своєї справи. Перші саджанці в кількості п'яти дерев я замовляв через соцмережу, прищепив їх і вже за рік отримав перший урожай — по три-чотири кілограми з дерева. Пригостив рідних, односельчан, а тоді вже спрацювало й сарафанне радіо, тому в мене стали купувати фрукти та саджанці. Адже вирощені власноруч фрукти набагато смачніші, ніж ті, що на ринку.

— Скільки сортів вирощуєте?

— Зараз маю близько пів сотні сортів. Улюблені — Парацельс, Золота москва, Вайн Голд, Роял Тайм, Роял Прайд, Київський ранній, Манон, Пам'ять Шевченка. Нектарин — Ребус 028, Бігхейвен, Посейдон.

Роман Коробаєв

— Щоби мати гарний урожай, слід ретельно підійти до вибори сорту, місця посадки. Розкажіть про це детальніше.

— Для персика дуже важливе розташування — не скрізь його можна садити. Наприклад, у долині не вийде розводити персик. Причина — хвороби дерева. На пагорбі ж постійні вітри, і які б не були хвороби, вони «здуваються». А коли ви садите в затишку, хвороба лишається. Добре, якщо є горбиста місцевість для саду, яка продувається. На відміну від інших відомих нам плодових культур, персикове дерево за два-три роки повністю формується і дає повноцінний урожай.

У разі міцних морозів та підмерзання ця рослина здатна швидко відновлювати крону й знову плодоносити. Персик не любить вологі, бідні й холодні ґрунти. У таких умовах він гірше плодоносить і частіше хворіє. Від підвищеної кількості вапна у ґрунті листя рослини може бути вражене хлорозом.

Садити можна як восени, так і навесні. Але я роблю це восени, тоді за зиму дерево пустить корінці і краще прийметься. Пагони з'являються у травні-червні, але, буває, і через рік. Помітив, що смачніші фрукти — з поля, адже там дерева ростуть просторо, відстань між ними — чотири метри. Кожне отримує достатньо тепла.

Перед розцвітанням бутонів слід обробити дерево засобами від грибків. Оскільки персик закладає багато плодів, то якщо його не підживлювати і не поливати під час засухи, то урожай буде, але смакові якості будуть гіршими.

— А як щодо підживлення?

— Взимку збираю попіл і навесні розсипаю по двісті грамів під кожне дерево. Крім того, у квітні підживлюю фрукти ще й мінеральними добривами. Перший урожай збираю 20 червня. Про стиглість свідчить колір та м'якість плода. З одного дерева можна зібрати 20−30 кілограмів, а персик росте 15−20 років.

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