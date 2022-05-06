«Гранати ростуть просто біля хати»: як «приручити» екзота до української землі

Культивувати екзотичні дерева цілком можливо і в Україні, проте для цього слід дотримуватись кількох правил. В цьому переконаний садівник з Вінниччини Валерій Прилипко, який вирощує гранати.

— Із гранатами я познайомився зовсім випадково, ще у 2002 році відпочивав у санаторії в Криму і там потрапив у Нікітському ботанічному саду на виставку рослин. Звернув увагу на чоловіка, який торгував саджанцями екзотів, — розповів «ФАКТАМ» Валерій Прилипко. — Придбав гранат, рослину віз у стаканчику додому поїздом. Тоді був кінець листопада, то ж я побоявся садити на зиму, зробив це весною біля свого будинку, там затишно й нема вітрів. Тоді ще не був таким доступним інтернет, тож отримати інформацію про догляд було складно, життя змусило навчитись.

— Як правильно посадити рослину?

— Віддавайте перевагу дренажному ґрунту або суглинкам з хорошими показниками водопроникності. Розмір посадкової ями — такий, як і для інших плодових дерев. Гранат слід висаджувати з нахилом 45−60 градусів у сторону півдня, тоді він краще захищений від морозів. Крім того, раджу замульчувати дерево соломою чи бур'янами, аби краще трималась волога.

Коли гранат був маленький, я накривав його відром, засипав землею, аби захистити від холоду. Але дерево виросло, і вже на третій рік весняні морози вдарили по гранату. Було тепло, бруньки налилися вологою, а тут впала температура. Культура підмерзла. Тоді я почав шукати способи захистити гранат. Накриваю тепер каркасами з плівкою, потім агроволокном та відбивачем. А відкриваю дерево після зими лише тоді, коли синоптики та народні прогнози сходяться на тому, що прийшло справжнє та стабільне тепло! Це середина травня. Основне завдання — захистити рослину від переохолодження, небезпечно вже при -10 ° С. Але така температура на півдні Вінниччини буває не так часто, тим паче останнім часом зими тепліші.

"Коли гранат був маленький, я накривав його відром, засипав землею, аби захистити від холоду", - розповів Валерій Прилипко

— Як потрібно поливати та підживлювати гранат?

— Найзручніша для догляду форма дерева граната — кущувата, це 5−6 стовбурів. Формувати крону слід навесні чи після збору урожаю. Щодо підживлення, то тут без хімії — використовувати коров’як та курячий послід, який розводжу у воді. Потрібно 50 грамів на 10 літрів теплої води. Поливати до цвітіння і після того, як починають утворюватись плоди. Взагалі гранат слід поливати у спекотну погоду двічі на тиждень. Любить він і так званий контрастний душ. Якщо рослині бракує вологи, то на листочках можуть бути коричневі плями. Тому полив варто збільшити. А коли дозрівають плоди, то з вологою слід бути обережним, бо може призвести до розтріскування шкірки.

Свій перший врожай я зібрав на шостий рік. Після того урожаї маю щорічно та стабільно. За раз збираю відерце на 10 літрів. Наприклад, з першої зав'язі гранати були вагою 480−520 грамів. Друга зав’язь дала урожай до чотириста грамів. Третя — 230−250 грамів. Є така закономірність — що довше плід висітиме на кущі, то солодшим він буде.

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