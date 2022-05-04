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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: Сальвадор Furió
Розмір: 51×27 cm
Лімітована серія 1000 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Історія, яку мені сьогодні хочеться переповісти вам, друзі мої, упевнений, нічим здивувати вас не зможе. Втім, я й не збирався нікого і нічим дивувати. Тим більше, що ситуація, про яку йтиметься, доволі знайома кожному з нас. І кожного з нас змусить лише замислитися над тим, як часом варто прислухатися до самих себе. Адже у кожному з нас присутній дар добра і співчуття до оточуючих. Але ми чомусь не звертаємо на це уваги. Або робимо вигляд, що нас це не стосується. У нас, мовляв, і своїх проблем вистачає. Так от, якби так думали усі, війну клятому ворогу ми б уже давно програли… І це, на жаль, не перебільшення.
Декілька молодих менеджерів відомої американської компанії, які протягом тижня навчалися на курсах підвищення кваліфікації у Сан-Франциско, бігли довжелезними залами міжнародного аеропорту. Це було ввечері у п’ятницю, усі хотіли встигнути на вихідні потрапити додому.
Чоловіки спізнювалися. Рейс літака відкладали вже кілька разів.
Вони бігли, міцно стискаючи в руках паспорти, квитки та ручки валіз. Коли раптом двоє з них одночасно і ненавмисне зачепили кошик з яблуками, що стояв на пересувному торговому лотку. Яблука розсипалися по підлозі.
Не зупинившись і навіть не озирнувшись, чоловіки помчали далі. Їм поталанило — на літак вони встигли. Всі, крім одного.
Один з менеджерів затримався. Йому стало неприємно через прикрість, яка спіткала господиню лотка. Він спочатку розгублено зупинився серед отих розсипаних по всій підлозі яблук. Потім гукнув товаришам, щоб не чекали на нього, і зателефонував дружині, що прилетить наступним рейсом.
Справа була в тому, що чоловік збагнув: продавчиня, молода дівчина, була сліпою. Він завмер на місці, ніби приголомшений. Побачив, як сльози котилися по дівочих щоках. Вона раз у раз нахилялася до підлоги, даремно намагаючись позбирати яблука, тоді як багато людей проходили повз неї, не затримуючись і навіть не звертаючи уваги на те, що сталося. І їх можна було зрозуміти — всі ж кудись поспішали.
Молодий менеджер опустився біля дівчини навколішки і почав збирати яблука. Потім допоміг їй розкласти товар на лотку. Ще збираючи яблука, він звернув увагу на те, що багато з них побилися через падіння на кам’яну підлогу. Такі яблука він відклав у кошик. Потім витягнув гаманця і запитав дівчину:
— Ну, як ти? Все нормально?
Вона лише посміхнулася у відповідь. Тоді чоловік простягнув їй купюру вартістю 100 доларів.
— Візьми, будь ласка. Я хочу відшкодувати збитки, яких ми тобі завдали. Сподіваюсь, ми не дуже зіпсували тобі дня.
Чоловік уже відходив, коли дівчина раптом його зупинила:
— Містер!..
Він обернувся і поглянув, не дуже розуміючи, навіщо вона його покликала.
Тоді вона запитала:
— Ісусе, це справді Ти?
Чоловік кілька разів зупинявся, поки дістався до зали очікування. Питання сліпої дівчини не залишало його, ніби обпікаючи стривожене серце: «Ісусе, це справді Ти?..»
Усім сьогоднішним іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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