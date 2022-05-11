Торт без випічки та ліниві вареники з маком: найкращі частування на Всесвітній день медичних сестер 12 травня (відео)

У всьому світі 12 травня відзначається як Всесвітній день медсестер.

Свято було затверджено Міжнародною радою медсестер у день народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл, яка під час Кримської війни організувала в Туреччині догляд за пораненими солдатами союзників (коаліції Франції, Османської імперії, Великої Британії та Сардинії), що воювали проти російської імперії.

Флоренс послідовно впроваджувала принципи санітарії, рахунок чого знизилася смертність у госпіталях.

У наші дні, коли весь світ допомагає Україні боротися з «спадкоємцями російської імперії», свято набуває нового значення, адже медики з різних країн світу приїжджають до нашої країни для того, щоб рятувати наших співгромадян.

У Всесвітній день медичних сестер прийнято радувати представниць цієї професії простими, але доступними ласощами, які допомагають їм у польових умовах згадати про своє «мирне» життя.

Такими частуваннями, наприклад, можуть стати торт без випічки та ліниві вареники з маком.

Для приготування першої страви знадобляться:

печиво «Вушка» — 360 г;

вершки 33% - 400 г;

згущене молоко — 250 г.

У процесі приготування потрібно збити для крему вершки і тонким струмком, постійно збиваючи, додати згущене молоко. Потім потрібно підкладку для торта чи плоску тарілку змастити кремом, викласти шар печива та промазати кремом. І так зробити для кожного шару.

Потім із залишків печива потрібно зробити крихту та посипати нею торт.

Після цього торт прибираємо на ніч у холодильник, а вранці додамо до нього свіжі або консервовані фрукти та ягоди чи джем.

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Для другої страви — лінивих вареників з маком — можна використовувати:

сир у брикеті — 360 г;

яйце — 1 шт;

мак — 30 г;

борошно — 80 г;

цукор — 50 г.

Під час приготування мак перемішуємо з борошном та цукром, додаємо до інших інгредієнтів. Після цього дошку присипаємо борошном і скочуємо ковбаску, приблизно 5 см. Потім розрізаємо її на шматочки, обвалюємо в борошні, притискаючи ножем. Згодом наливаємо у каструлю воду, підсолюємо та доводимо до кипіння. І можемо кидати по одному варенику.

Коли випливуть — готово, переходимо до привітання медичних працівників, які рятують наших бійців на фронті.

Нагадаємо, раніше мешканка Маріуполя розповіла про героїзм медсестер, які рятували людей у надзвичайних умовах, за відсутності лікарів, ліків та суцільної антисанітарії.

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