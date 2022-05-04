12 травня 2022

Оскільки завдяки антисемітському випаду глави російського МЗС сергія лаврова і особистому вибаченню володимира путіна, принесеному ізраїльському народу, яке за цим послідувало, єврейська тема на якийсь час стала жваво обговорюватися в росії, розповім я вам, друзі мої, один дуже забавний анекдот. Як то кажуть у тему. Розмовляють два старі московські євреї. Один запитує:

- Ізольде Матвійовичу, як вам подобається перспектива жити у новій квітучій росії, про яку весь час говорить наше керівництво?

- Ніяк.

- І чому ж?

- Справа в тому, Семене Марковичу, що ми з вами вже не встигнемо вивчити державну мову цієї нової процвітаючої країни. Китайську.

А тепер коротка історія про те, як євнух китайського імператора Ерші Хуан-ді (другого імператора династії Цінь), який вічно обманював свого володаря і завдяки цьому став найвпливовішою людиною при дворі, перевіряв чиновників на вірність. Ця історія дуже схожа на те, що наразі відбувається в оточенні путіна, і що, на жаль, так чи інакше позначається на житті сотень мільйонів людей у всьому світі. Так ось, звали цього євнуха Чжао Гао і був він страшенно ласим не тільки до присвоєння воістину незліченних багатств, але згодом й до володіння необмеженою владою. А оскільки молодий імператор увесь вільний час, усамітнившись, проводив у пияцтві та розпусті, вирішив Чжао Гао підготувати державний переворот.

Щоправда, для цього йому спочатку захотілося переконатися, на кого ж із високопосадовців він зможе розраховувати. З цією метою наказав всесильний євнух привести до палацу оленя, якого при всіх назвав чистокровним скакуном. Тих, хто в цьому засумнівався, довелося таємно страчувати. Тих же, хто за ним назвав оленя конем, узяв у вірні спільники. Але, оскільки чи не вся правляча верхівка при імператорі Ерші Хуан-ді тільки й робила, що і сама обманювала володаря, і сама рада була обманюватися його головним євнухом, то рано чи пізно закінчитися все для них мало однозначно погано. Так, власне, і сталося.

Кілька разів імператор стикався з тим, що обіцяний його воєначальниками бліцкриг із захоплення сусідніх територій обертався блефом і нищівною поразкою його величезного війська. Ніхто Ерші Хуана-ді не зустрічав з розкритими обіймами як переможця, хоча імператорське оточення дружно запевняло його у блискучості розробленої воєнної операції. Він зазнавав втрат, зазнаючи однієї поразки за іншою, а головний євнух продовжував запевняти, що «ось-ось, ще трохи» — і перемога буде досягнута. Коротше кажучи, все завершилося плачевно. Для всіх головних учасників цієї історії. Не перенісши тривалої ганьби, імператор покінчив життя самогубством. А євнуха Чжао Гао вбили найвірніші його прибічники. Ті самі, які, щоб сподобатися йому, оленя називали чистокровним скакуном.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.