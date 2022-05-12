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Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

9:56 12 травня 2022
Підживлення з нашатирного спирту

У якості підживлення для рослин досвідчені городники рекомендують застосовувати нашатирний спирт, зокрема, розчином добре поливати цибулю, як тільки на грядці з'являється перший паросток.

Автори телеграм-каналу «Моя дача. Сад і город» стверджують, що розсада, яку підгодували цим препаратом, росте як на дрожжах, а бадилля має більш зелений насичений колір.

Для приготування розчину потрібно:

  • 10-літрове відро води;
  • 2 столові ложки 10% нашатирного спирту.

Підкормку можна застосовувати відразу ж, поливають по вологій землі. Не потрібно вносити підживлення відразу після того, як насіння висаджено — рослинам потрібно дати час підрости і окропнути.

Раніше городники зазначали, що під час цвітіння полуниці забороняється вносити підживлення. Однак для отримання великої кількості зав'язі рослини можна обприскувати 0,02% розчином нашатирного спирту.

Фото «Моя дача. Сад та город»

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