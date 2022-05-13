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«Ми просто шоковані»: на Злату Огнєвіч у США напав таксист-расист

11:32 13 травня 2022
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, якій довелося йти пішки залізничними коліями через ракетний обстріл Львова, потрапила в неприємну ситуацію в Чикаго. Артистка з командою викликала таксі, щоб доїхати до місцевого аеропорту. Але таксист висадив їх посеред дороги, облаяв, зневажливо висловився про українців і назвав нашу мову «кінченою». Таксист навіть не приховував, що він — расист.

«Ми з командою запізнюємося в аеропорт, тому що прямо зараз на нас напав американський расист. Отже, ми викликали Uber, приїхав таксист — літній чоловік. Десять хвилин ми їхали, спілкувалися, а потім він нам видає, що він нас зараз висаджує біля залізничної станції, тому що він більше не хоче чути мову, якою ми спілкуємося», — розповіла Огнєвіч в Інстаграм-сторіс.

Співачку шокувала така заява. Вона каже, що такого ставлення не зустрічала в жодній країні світу.

«Ми просто в шоці. Запитуємо його, чи він расист, а він каже: „Так, я расист. Я вас ненавиджу. Ви погано поводитесь. Це неввічливо — у моїй присутності, у присутності американця, спілкуватися вашою закінченою мовою“. Я вперше бачу таке за все життя. У жодній країні зі мною такого не бувало», — обурилася Огнєвіч.

За словами співачки, вони викликали іншу машину і без проблем дісталися аеропорту, встигли на свій рейс до Майамі.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч під час війни залишається у Києві. Співачка поскаржилася, що її знову переслідує маніяк, який загрожував їй убивством.

Наразі співачка вирушила до США, де бере участь у благодійних концертах на підтримку України.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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