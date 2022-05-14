В Україні, де раніше розширилися права українців на достроковий вихід на пенсію за віком, уряд ухвалив рішення, згідно з яким єдиний соціальний внесок буде нараховуватися та сплачуватися за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення, незалежно від того, працюють вони чи ні.

Як повідомляє міністерка соціальної політики Марина Лазебна, раніше сплата єдиного соціального внеску була передбачена тільки за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

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«Таким чином, при призначенні пенсії патронатним вихователям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам враховуватимуться отримані ними суми грошового забезпечення. Таке зміцнення соціального захисту вихователів та прийомних батьків особливо актуальне зараз, адже потреба у їхніх послугах у воєнний та післявоєнний період може збільшитися», — зазначила вона.

Раніше у Пенсійному фонді України роз'яснювали, як українці можуть отримати нараховану пенсію, яку вони тривалий час не могли забрати через війну.

Фото Pixabay

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