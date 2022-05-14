31.80 / 31.72 33.03 / 33.04
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деяким категоріям українців розмір пенсії розраховуватимуть по-новому, — Мінсоцполітики

10:36 14 травня 2022
Гривні

В Україні, де раніше розширилися права українців на достроковий вихід на пенсію за віком, уряд ухвалив рішення, згідно з яким єдиний соціальний внесок буде нараховуватися та сплачуватися за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення, незалежно від того, працюють вони чи ні.

Як повідомляє міністерка соціальної політики Марина Лазебна, раніше сплата єдиного соціального внеску була передбачена тільки за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

Читайте також: Доведіть, що ви живі: у ПФУ розповіли, що робити пенсіонерам, які залишилися без виплат від початку війни

«Таким чином, при призначенні пенсії патронатним вихователям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам враховуватимуться отримані ними суми грошового забезпечення. Таке зміцнення соціального захисту вихователів та прийомних батьків особливо актуальне зараз, адже потреба у їхніх послугах у воєнний та післявоєнний період може збільшитися», — зазначила вона.

Раніше у Пенсійному фонді України роз'яснювали, як українці можуть отримати нараховану пенсію, яку вони тривалий час не могли забрати через війну.

Фото Pixabay

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Не варто розслаблятися перед «вторгненням»: синоптик розповіла, коли Україну «окупують» холоди

Не варто розслаблятися перед «вторгненням»: синоптик розповіла, коли Україну «окупують» холоди

Міністр Марина Лазебна

Не лише переселенці: в Україні розширять коло людей, які мають право на грошову допомогу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.