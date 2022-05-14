31.91 / 31.83 33.15 / 33.16
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Для росіян Київ не може бути на території успішної України»: Тарас Загородній

20:30 14 травня 2022
Києво-Печерська Лавра

Вони розуміють небезпеку України як успішної незалежної держави. Для росіян Київ — місце Хрещення Русі. Це релігійна війна. Тобто, у рамках однієї православної конфесії. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив політолог, політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

«Для них це питання стійкості та виживання, а також значущості — хто вони. Росіяни розуміють символізм. Для них Київ не може бути на території успішної України, якщо вони назвали себе частиною західної київської цивілізації. Це безальтернативно», — переконаний Тарас Загородній.

Читайте також: «Думаю, рф вирішила „йти в довгу“ — ні війни, ні миру»: політолог Тарас Загородній

Щойно вони окупують частину території, одразу нав'язують російську мову та змінюють шкільну програму, лідерів думок заарештовують чи схиляють до співпраці. Все відбувається один в один. Адже в кремлі розуміють як важливо, щоб люди були з правильною установкою і правильною пам'яттю. Тому цей екзистенційний виклик, спричинений поведінкою України. У нашій країні діють інші принципи побудови держави — це реальна смерть російської федерації у нинішньому вигляді. Бо в українців виходить, а в них — ні.

«Знаєте, захоплення України 300 років тому призвело до розквіту російської імперії. Оскільки це були кадри, які будували і билися за них. Чим більше ми вивчатимемо історію Другої світової війни, тим більше виявиться, що здебільшого українці витягли цей тягар на своїх плечах», — запевняє політолог.

На думку експерта, українці недооцінювали себе. Тільки війна і те, як ми почали боротися, показало, наскільки ми крута нація і як імперія намагається нас захопити, щоб ми їх добудовували. Росіяни все добре розуміють, при всій деградації апарату. У росії розуміють, що без України вони ніколи не стануть тією європейською країною, якою прагнуть бути.

Читайте також: Про новий фронт у Молдові та чому рф не оголосить повну мобілізацію — розповів військовий експерт Олег Жданов

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

«Копійчане» підживлення для смородини: внесіть всього 2 ложки раз на 2 тижні, і ягода піде велика і солодка (відео)

«Копійчане» підживлення для смородини: внесіть всього 2 ложки раз на 2 тижні, і ягода «попре» велика і солодка (відео)

Огірки

Полийте цим незвичайним засобом розсаду огірків: вона стане товстою і міцною, а врожай вас просто приголомшить (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.