«Для росіян Київ не може бути на території успішної України»: Тарас Загородній

Вони розуміють небезпеку України як успішної незалежної держави. Для росіян Київ — місце Хрещення Русі. Це релігійна війна. Тобто, у рамках однієї православної конфесії. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив політолог, політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

«Для них це питання стійкості та виживання, а також значущості — хто вони. Росіяни розуміють символізм. Для них Київ не може бути на території успішної України, якщо вони назвали себе частиною західної київської цивілізації. Це безальтернативно», — переконаний Тарас Загородній.

Щойно вони окупують частину території, одразу нав'язують російську мову та змінюють шкільну програму, лідерів думок заарештовують чи схиляють до співпраці. Все відбувається один в один. Адже в кремлі розуміють як важливо, щоб люди були з правильною установкою і правильною пам'яттю. Тому цей екзистенційний виклик, спричинений поведінкою України. У нашій країні діють інші принципи побудови держави — це реальна смерть російської федерації у нинішньому вигляді. Бо в українців виходить, а в них — ні.

«Знаєте, захоплення України 300 років тому призвело до розквіту російської імперії. Оскільки це були кадри, які будували і билися за них. Чим більше ми вивчатимемо історію Другої світової війни, тим більше виявиться, що здебільшого українці витягли цей тягар на своїх плечах», — запевняє політолог.

На думку експерта, українці недооцінювали себе. Тільки війна і те, як ми почали боротися, показало, наскільки ми крута нація і як імперія намагається нас захопити, щоб ми їх добудовували. Росіяни все добре розуміють, при всій деградації апарату. У росії розуміють, що без України вони ніколи не стануть тією європейською країною, якою прагнуть бути.

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