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Фаршировані квіти кабачка: справжній французький делікатес

22:00 14 травня 2022
Фаршировані квіти кабачка

Сезон кабачків невдовзі стартує й чимало українців готують із них традиційні страви. Натомість кулінарка Олена Павлова уже кілька років експериментує на кухні із квітами цього овоча.

«Вперше із квітів кабачків почали готували у паризькому гетто, коли євреям, які доглядали сади та городи, не дозволяли зривати плоди, — розповідає Олена. — Саме тому вони змушені були їсти пустоцвіти — це квіти, з яких вже нічого не виросте. То ж люди і експериментували з квітами кабачків, а зараз у Франції та Італії — це справжній делікатес.

Збирати квіти потрібно зранку, коли вони тільки відкрились. Жовтий цвіт зручно зрізати ножицями, бо на ньому трапляються колючки. Обов'язково видаляти маточку з пилком. Після того як квіти зібрані, їх слід помити та просушити на рушнику.

Квіти пустоцвітів я фарширую. Для приготування беру 10−12 штук. Змішую 100 грамів борошна, яйце, 100 грамів вина та сіль з перцем. З цього виходить кляр. Після того беру склянку тертого сиру фета, можна творог чи моцарелу, та фарширую ними квіти. Далі вмочую їх у тісто та на сковороду. Смажити близько п'яти хвилин з обох боків. Подаю з овочами на грилі та йогуртовим соусом. На смак квіти виходять ніжними та ледь солодкуватими".

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