Навесні досвідчені садівники висаджують лохину, адже саме в цей період для неї сприятливі погодні умови й так рослина краще загартується до зими. Селекціонер Микола Завальний з Вінниччини вирощує цю ягоду оригінальним способом — у відрах або виварках. А ще це дуже зручно для тих, хто живе у квартирі й має лише балкон.

«Лохина завезена до нас із Канади і на сьогодні існує понад сотня її сортів, — розповідає «ФАКТАМ» Микола Завальний. — Розмір ягід цієї культури 2−3 сантиметри, вони темно-сині та круглої форми. Солодкі та корисні, із них виходять смачні компоти. Через листування познайомився із садівницею з Прибалтики, яка поштою надіслала мені три кущики. З того часу ця ягода мій фаворит, адже не потребує особливих зусиль, стійка до хвороб, проста у догляді й добре родить!

— Саджанці лохини можна без проблем придбати на ринку, але часто можна натрапити на недобросовісних продавців. На що звернути увагу?

— В середньому за один кущик треба віддати 100−150 гривень, залежить від сорту. На кущику обов'язково має бути два зелених пагони не менше 40 сантиметрів і товщиною 5 міліметрів. Оскільки в мене ділянка невелика, обрав дуже зручний спосіб — висаджую лохину у місткості. Це суттєво зекономить місце, а ще рослини не будуть конкурувати між собою за сонце, поживні речовини, як це відбувається на городі.

— Як це правильно зробити?

— Усе дуже просто. Візьміть пластмасове 20-літрове відро, висота якого близько 30 сантиметрів. Внизу зробіть дірочки, щоб вода стікала. На дно десь на 2−3 сантиметри засипати гальку. Грунт має бути легким. Тому чудово підходять торф та пісок у пропорції 3:1. Зверху додати дробленої кори сосни, вона добре окислюється. Саджанець добре вкорениться, якщо його заглибити в ґрунт під нахилом 45 градусів. Відра та виварки з лохиною поставити на городі у напівтіні, можна і біля будинку, де зручно. Якщо мешкаєте у квартирі, винесіть їх на сонячний балкон, десь 3−4 кущики без проблем можна розмістити.

Якщо лохину замульчували лісовим мохом чи тирсою хвойних, полив знадобиться раз на тиждень-півтора. В ємкостях під сонячним промінням лохина знаходиться від квітня до жовтня. Після цього її слід перенести у погріб, аби не перемерзла. Вже через рік у липні-серпні отримаєте перший урожай — з одного куща можна зібрати навіть до кілограма ягід.

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