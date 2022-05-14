Які сорти полуниці точно вас не розчарують: поради городниці

Останніми роками пересічним городникам усе важче добитися від кущиків полуниці врожайності. Чи то клімат змінився, чи полуниця примхливіша стала. Втім, господарка з Вінниччини Олена Черкевич радить не засмучуватись, вчасно підживлювати ягоду і ділиться перевіреними сортами, які точно вас не підведуть!

«Саме від сорту залежить смак і кількість ягід на кущику, їх розмір та термін достигання, — каже Олена Черкевич. — Придбайте саджанці полуниці відразу декількох сортів. В такому випадку ви підвищите опилюваність рослин, а, отже, і зав'язування плодів, а також матимете врожай протягом тривалого періоду, бо у відкритому ґрунті полуниця плодоносить з травня і до морозів.

Який би сорт полуниці ви не обрали, ваш вибір завжди буде правильним, адже не смачної полуниці не існує. Кожен сорт дивує і радує по своєму. Вирощування ягоди ранніх сортів може принести фінансові вигоди. Серед моїх фаворитів Розанна Київська — надранній сорт, достигає найпершим в середині травня. Коли інші сорти тільки квітнуть, на грядці у Розанни уже червоніють ягідки. Рання Азія вразить розміром ягоди з сірникову коробку, а середньостигла Великобританія має розмір курячого яйця, пізня Мальвіна порадує ягодою, коли всі інші сорти вже відплодоносять, а Альбіон дасть кілька врожаїв за сезон.

Зверніть увагу на новий сорт полунички Чорний принц — середнього терміну дозрівання. Ягоди інтенсивно забарвлені в темно-червоний колір, що і дало назву сорту. М'якуш теж темно-червоного кольору, класичний смак. Ягода досить щільна, що дає їй можливість не м'ятися при транспортуванні. Дуже врожайний сорт, причому врожайність збільшується з віком рослини. Відрізняється стійкістю до засух і морозних зим. Не потребує пересадки до 10 років, на 4-й рік зовсім не дає вусів, а кущ стає високий, величезний, з безліччю плодоносних рожків".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як садити полуницю на агроволокно.

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