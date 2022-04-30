Хочете гарний заробіток? Посадіть лохину навесні

Лохина — смачна ягода, яка має унікальні корисні властивості, зокрема допомагає зберегти зір у дітей. А ще в сезон за кілограм ягід ціна стартує від 170 гривень. Виростити чагарник на своїй ділянці цілком реально, однак важливо за ним правильно і своєчасно доглядати.



«Лохина краще росте на добре дренованих торфо-піщаних, торфосуглинистих або дерново-підзолистих ґрунтах. Саджанці вступають у плодоношення на 3−4-й рік, але нарощують урожай поступово. І тільки у віці 6 років вони дають від 2,5 до 5 кг з куща. Найкращими врожаями мене порадували сорти Блюголд, Дюк, Рекка. Дуже сподобався ранній сорт Санрайз — дуже солодка ягода незвичайного розміру і стабільний врожай, — каже господар з Вінниччини Олег Вагін. — Висаджувати краще навесні з відстанню між ними не менше 0,8 метра. Усім кущам, висаджених у відкритий ґрунт до 3 років, проводиться санітарна обрізка (видаляються всі сухі, пошкоджені, вимерзлі, уражені хворобами та шкідниками пагони). Лохина вологолюбна рослина. Щоб підтримувати вологість ґрунту, кущі слід добре мульчувати. Краще використовувати верховий кислий торф чи хвойний опад. А можна їх змішати та замульчувати кущі на висоту 5−7 см».



Підживлення рослини проводиться 2 рази. Перший раз ранньою весною, на початку вегетації, коли рослина починає прокидатися після зими, до набухання бруньок. У цей момент рослина потребує азотних добривах. Можна підживити сульфатом амонію (добриво підкислює ґрунт, що дуже корисно для лохини), сечовиною, аміачною селітрою чи нітроамофоскою, яка містить азот, калій і фосфор.



«Другий раз удобрюють після цвітіння, на початку формування зав'язі, — пояснює садівник. — У цей період вносяться калійні добрива і мікроелементи. Наприклад, сульфат калію, калієва селітра. Можна використовувати спеціальне добриво для лохини. Та найефективніший спосіб підживлення: влити рідкий розчин добрив під корінь. При цьому важливо заздалегідь (години за дві) полити чагарник звичайною водою. Щоб садова рослина при вирощуванні саду почувалося добре цілий рік і дарувала гарний і смачний врожай, важливо періодично окисляти субстрат у відкритому ґрунті. Мінімальна кількість за сезон — два-чотири рази, не менше!

Популярні та прості способи підкислити ґрунт: полити розчином яблучного оцту (100 мл 9% оцту розбавити у 10 л води); розчином лимонної кислоти (20−30 г розлучається в 10 л води); 1−2 рази за рік розсипати на поверхню землі гранули сірки, а потім полити водою".



Сезон збору урожаю починається на початку липня і триває близько місяця. Якщо ж є ранньостиглі сорти, то можна мати ягоди й два місяці.

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