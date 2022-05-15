У вівторок, 17 травня, збірна України з футболу, яка перемогла в Німеччині «Боруссію» з Менхенгладбаха, зіграє благодійний матч в Італії. На муніципальному стадіоні Карло Кастелані в Емполі підопічні Олександра Петракова, які проводять збір у Словенії, поміряються силами з місцевим однойменним клубом, який посідає в серії А 14-е місце.

Зазначимо, що через травму табір нашої збірної покинув Олексій Гуцуляк із «Дніпра-1». Водночас після одужання тренування у загальній групі розпочали динамівець Віктор Циганков та форвард «Дніпра-1» Артем Довбик. Крім того, першим із легіонерів до розташування національної команди прибув бронзовий призер чемпіонату Португалії у складі «Бенфіки» форвард Роман Яремчук.

Кошти від реалізації квитків на поєдинок (по 10 євро), у якому «жовто-сині» знову зіграють в унікальній формі, переведуть на організовану президентом нашої країни Володимиром Зеленським платформу глобальної підтримки України United24.

У прямій трансляції матч «Емполі» — збірна України на території нашої країни, починаючи з 21:30, покажуть телеканали «Футбол 1» та «Індиго TV». Також прямий ефір з Італії буде доступний на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Товариський матч

17 травня (вівторок)

«Емполі» — Україна 21:30 «Футбол 1», «Індиго TV»

Додамо, що в рамках підготовки до плей-оф відбору на ЧС-2022 (1 червня проти Шотландії і, у разі успіху, 5 червня з Уельсом) та поєдинкам Ліги націй (8 червня з Ірландією, 11 червня з Вірменією та 14 червня знову з Ірландією) «жовто-сині» зіграють 18 травня у Хорватії проти «Рієки», а потім проведуть ще два спаринги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до тренувального табору збірної України.

Фото uaf.ua

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