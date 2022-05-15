Виявили справжню майстерність: бійці ЗСУ навчили танк «прикурювати» і потім спалили техніку ворога (яскраві відео)

Українські військові опублікували ще один доказ того, що їхні колеги за кордоном справедливо захоплюються тим, як вони швидко освоюють нову техніку та доводять свої навички до досконалості.

Зокрема, у мережі з'явилося відео, як українські танкісти «на спір» клацають запальничкою. Але роблять це не руками, а… гусеницею танка.

«Сперечаємося, не зможеш підкурити без рук», — підписано відео, на якому танк ЗСУ під'їжджає до запальнички, що стоїть вертикально, і після парочки нехитрих маніпуляцією «прикурює» (додивіться відео до кінця).

Тому навряд чи варто дивуватися з того, що з такими навичками українські бійці завдають непоправної шкоди окупантам.

Так, воїни інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади начисто спалили техніку рашистів, від якої пішов густий чорний дим.

А підрозділи Командування Сил спеціальних операцій ЗС України та Сухопутні війська ЗС України роблять це з особливою витонченістю та майстерністю.

«Слава нашим козакам! Слава Україні!» — підписано ролик з поля бою, і з таким коментарем не можна погодитися.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ констатували нищівні втрати окупантів у живій силі — деякі підрозділи на Донбасі укомплектовані лише на 20%, тому в Росії спішно готуються кидати в бій резервістів.

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