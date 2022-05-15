16 травня 2022

Впевнений, що ця неймовірна історія вразила кожного, кому довелося про неї почути. Відбулася вона в багатостраждальному Маріуполі, де все ще тривають кровопролитні бої, де ще рвуться російські ракети і бомби, де все ще гинуть люди.

Під час обстрілу одного із житлових будинків вибуховою хвилею зруйнувало під'їзд. Несподівано хтось із людей, які кинулися до найближчого підземного притулку, помітив невеликий пакунок. У ньому виявилася маленька дитина, яка, судячи з усього, з'явилася на світ лише кілька днів тому. Спустившися у похмуре підземелля, по кутах якого ховалася велика кількість збожеволівших від страху стареньких та жінок з дітьми, вони спробували знайти лікаря, який вже кілька днів поспіль надавав першу медичну допомогу постраждалим. Знайшли. Але він був такий змучений цим страшним катуванням — лікуванням без ліків, боротьбою за людські життя без особливої надії і, нарешті, безперервною своєю роботою без сну та відпочинку, що, не маючи сил оглянути немовля, заснув на своєму підземному «робочому місці».

Він прокинувся від гучного крику, коли хтось, помітивши, що літня людина збирається сісти на непримітний сгорток, що лежав на стільці, відчайдушно попередив:

- Обережно! Там же дитина!

Виявивши у немовляти глибокі опіки і розуміючи, що в цих жахливих умовах врятувати його неможливо, лікар сумно зазначив: якщо негайно не доставити нещасне дитя на поверхню і не перенести в опікове відділення лікарні, яка, здається, працювала, то доведеться підшукувати коробку від взуття … Нікому не довелося пояснювати, навіщо.

Якийсь жалісливий чоловік, взявши дитинку на руки, кинувся до виходу з підземелля, усвідомлюючи, що ризикує життям. І своїм, і цього малюка. Але іншого виходу все одно не було. Під оглушливий гуркіт артилерійських вибухів і під прицілом ворожих снайперів він якимсь дивом добіг-таки до лікарні і передав дитину лікарям.

Кілька днів вони виходжували малюка, просячи породіль, які лежали там, підгодовувати манюньку грудьми. А потім раптом одна з медсестричок згадала, що у них лікується обпалена вибухом молода жінка, яка не відразу прийшла до тями і зі сльозами на очах розповіла, що вибуховою хвилею у неї вирвало з рук синочка, якому було всього п'ять днів від народження. Ви можете собі уявити, що вона відчула, коли медсестра принесла до неї ЇЇ дитину?!

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.