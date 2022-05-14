В Україні влаштують масові перевірки через завищені суми у платіжках за комуналку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який раніше повідомляв про підготовку законопроектів щодо заборони на підвищення комунальних тарифів через війну, заявив, що українці скаржаться на необґрунтовані нарахування у платіжах.

«Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема, в енергетиці. На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут потрібно швидко навести лад», — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада ухвалила закон про діяльність із примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану. Зокрема документ забороняє примусове стягнення з громадян боргів за послуги ЖКГ.

Фото Pixabay

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