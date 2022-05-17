Буча «розквітає»: художниця з Канади допомагає мешканцям міста перетворювати отвори від куль на яскраві квіти (фото)

Після того, як із Бучі наприкінці березня вибили останніх рашистів і стало відомо про їхні злочини, що змусили весь світ здригнувся від жаху, багато людей намагаються допомогти населеному пункту на Київщині.

Однією з тих, хто намагається зробити свій внесок у відродження Бучі, стала художниця Іванка Сьолковська з Канади.

У Бучанській міській раді розповіли, що художниця запропонувала та реалізувала ідею — перетворити паркани місцевих жителів, в яких зяють величезні дірки від куль, на «квітники».

«Іванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала круту ідею. Має маленьку помічницю. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася б на флешмоб», — йдеться у повідомленні.

Українці гідно оцінили ідею та проект художниці.

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Фото Бучанської міськради

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