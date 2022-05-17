У середу, 18 травня, національна збірна України проведе черговий матч у рамках підготовки до плей-оф відбору на ЧС-2022 та поєдинків Ліги націй. Наступного дня після гри з «Емполі» підопічні Олександра Петракова переїдуть із Італії до Хорватії, де зустрінуться з «Рієкою».

Зазначимо, що в нинішньому сезоні чемпіонату країни суперник «жовто-синіх» вище четвертого місця вже не підніметься. При цьому «Рієка» вийшла до фіналу Кубка Хорватії (команда з однойменного міста вже шість разів в історії ставала володарем трофею), в якому 26 травня зіграє проти «Хайдука» зі Спліту.

Як і в матчі проти «Емполі», кошти від реалізації квитків на поєдинок (їхня вартість — від 20 до 70 кун, або від 2,5 до 10 євро), який пройде на стадіоні «Руєвіца», що вміщує понад 8 тисяч глядачів, переведуть на організовану президентом нашої країни Володимиром Зеленським платформу глобальної підтримки України United24.

У прямій трансляції матч «Рієка» — збірна України на території нашої країни, починаючи з 19:00, покажуть телеканали «Футбол 1» та «Індиго TV». Також прямий ефір із Хорватії буде доступний на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Товариський матч

18 травня (середа)

«Рієка» — Україна 19:00 «Футбол 1», «Індиго TV»

Нагадаємо, що до офіційних матчів (перший із них — 1 червня на виїзді проти Шотландії) підопічні Олександра Петракова планують зіграти ще кілька спарингів, які пройдуть у 20-х числах травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Едуард Соболь став триразовим чемпіоном Бельгії.

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