У вівторок, 17 травня, збірна України з футболу, яка обіграла в Німеччині «Боруссію» з Менхенгладбаха (2:1), проведе другий матч у рамках підготовки до поєдинків плей-оф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй. У Емполі на стадіоні Carlo Castellani «жовто-сині» зіграють проти місцевого однойменного клубу, який виступає в італійській серії А.

Раніше наша національна команда грала шість разів в Італії. «Жовто-сині» здобули дві перемоги (над Румунією — 4:3 та Албанією — 3:1 у 2016-му), одного разу зіграли внічию (з Італією — 1:1 у 2018-му) та тричі програли (Італії — 1:3 у 1995-му та 0:2 у 2006-му, а також Англії — 0:4 на Євро-2020).

Зазначимо, що до табору нашої команди слідом за форвардом «Бенфіки» Романом Яремчуком приєдналися ще троє легіонерів — захисник чеської «Славії» Тарас Качараба, півзахисник угорського «Ференцвароша» Олександр Зубков та нападник німецької «Ганзи» Данило Сікан. Усі вони перебувають у чудових кондиціях та готові зіграти в майбутньому поєдинку.

У прямій трансляції матч «Емполі» — Україна, починаючи з 21:30, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що вже завтра, 18 травня, збірна України проведе черговий спаринг — у Хорватії підопічні Олександра Петракова зіграють проти «Рієки» (початок — о 19:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірні України з футболу стали найкращими у світі на Дефлімпіаді та чемпіонаті світу серед паралімпійців.

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