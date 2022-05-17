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Україна

Розвідка ЗСУ переграла «спецназ» росії: в мережі показали яскраве відео

18:01 17 травня 2022
Розвідники

Незважаючи на те, що військові путіни намагаються «надувати щоки» та розповідати про те, як вони успішно діють в Україні, бійці ЗСУ постійно переграють «вискочок-самозванців».

Про це розповів розвідник 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За його словами, на рахунку їх підрозділу — чимало успішних виконаних бойових завдань: збирання цінної розвідувальної інформації, виявлення важливих цілей, наведення артилерії, нальоти, засідки та багато іншого, зокрема знищення російських спецназівців, підрозділів РЕР та РЕБ супротивника.

І головний секрет успіху, на думку бійця — любов до своєї Батьківщини та побратимів по зброї, які дозволяють зробити неймовірні вчинки.

Правильність зроблених українським воїном висновків підтверджує ще один сюжет, опублікований на сайті Генштабу ЗСУ. У ньому показано, як не лише українці, а й вся наша земля повстає проти окупантів, поглинаючи їхню техніку на найглибше дно боліт, і не залишаючи навіть спогаду про них.

Звичайно, українці трохи шоковані тим, що відбувається — виходить, наша земля справді допомагає боротися із «диявольським» злом путіна, поглинаючи його танки?!

«Стає зрозумілим, що означає „розібрати на молекули“, „Аналогів немає“, „Не можу намилуватися“», — пишуть читачі сторінки.

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Нагадаємо, раніше українські артилеристи показали, як знищили склад паливно-мастильних матеріалів поблизу знаменитої Чорнобаївки. Цими ж ударами, завданими 16 травня, перетворився на металобрухт також ворожий зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та інша броньована техніка окупантів.

Фото mil.in.ua/

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