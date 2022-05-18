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Події

У Києві знову відчувається запах гару: у ДСНС назвали причину

9:29 18 травня 2022
У Києві знову відчувається запах гару: у ДСНС назвали причину

У Києві знову відчувається запах гару — виною цьому стала лісова пожежа, що виникла у Вишгородському районі Київської області поблизу села Страхолісся. Про це повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС Київщини.

Причина виникнення пожежі наразі невідома, інформують рятувальники.

Під час пожежі було врятовано місцеву мешканку.

Порятунок постраждалої

«До гасіння займання було залучено 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки служби. Гасіння пожежі ускладнюється зміною пориву вітру», — заявляють в ДСНС, публікуючи відео з місця подій.

Екологи констатують, що лісова пожежа серйозно вплинула на якість повітря у столиці — концентрація PM2.5 у повітрі зараз у 4,7 рази перевищує рекомендоване ВООЗ середньорічне значення якості повітря.

Проте є надія, що ситуація скоро виправиться, адже в Україну знову суне дощовий фронт, який буде супроводжуватися похолоданням.

Фото ДСНС

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