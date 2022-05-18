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«Ох, цей апетитний шматочок просто тане у роті!»: яблучна шарлотка для тих, хто слідкує за фігурою

12:50 18 травня 2022
шарлотка

Пухкий, легкий бісквіт з м’якою яблучною кислинкою — це і є ідеальний рецепт шарлотки від дієтологині Віти Іванків. А якщо до смаку додати ще легкість приготування, то результат буде просто неймовірний. Тим паче що страва підійде до філіжанки кави тим, хто боїться набрати зайві кілограми.

Інгредієнти

3 яйця

3 яблука

200 г цільнозернозернового борошна

100 г меду чи іншого цукрозамінника

1 ч. лож. розпушувача

Кориця, ванільний цукор за бажанням

Приготування

Яблука нарізати дрібними часточками. Яйця збити вінчиком, додати мед, розмішати, додати ванільний цукор, розпушувач, борошно. Тісто має бути, як густа сметана. Яблука взяти кислі, посипати корицею, перемішати. Тісто поділити на 2 нерівні частини. Більшу частину вилити у форму, далі викласти яблука, зверху полити рештою тіста. Пекти 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше дієтологиня Світлана Фус поділилася рецептом «ідеального» торту, від якого не гладшають.

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