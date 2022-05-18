«У двори заїжджали танками, зносили ворота»: Тимур Мірошниченко розповів, на що орки перетворили будинок його сестри

Телеведучий Тимур Мірошниченко, який коментував «Євробачення» з бомбосховища, розповів, на що російські окупанти перетворили будинок його сестри в котеджному містечку неподалік Богданівки.

На початку війни населений пункт опинився в окупації. Два тижні рідні Мірошниченка жили з жахом від того, що відбувається, і не могли вирватися на підконтрольну Україні територію, навколо стояли ворожі війська.

«Майже два тижні вони були в окупації, бо їхнє містечко з усіх боків було перекрито технікою росіян. І на свій страх і ризик вони стрибнули в машини та лісами, полями починали їхати навіть не в бік Києва. У бік Чернігова спочатку лісами виїжджали на підконтрольну нашим військовим територію. Дорога, яка зазвичай займає 40 хвилин до центру Києва, того дня у них зайняла вісім годин», — розповів Мірошниченко програмі «Зірковий шлях».

Після визволення селища українськими військами сестра Тимура повернулася до свого дому та жахнулася від побаченого. Сам будинок уцілів, але все довкола нагадувало декорацію до фільму про страшну війну.

«Будинок цілий, але у всі двори заїжджали танками, зносили ворота, розбивали вікна. Там усередині все перевернуто. Все перевернуто до дрібних коробочок. Шукали там золото якесь, напевно. Але це не найстрашніше. Найстрашніше те, що вони залишали в туалетах», — розповів Тимур.

Телеведучий відправив дружину із маленькими дітьми за кордон, а сам повернувся до Києва на роботу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що актор Юрій Ткач уперше за два місяці зустрівся із дружиною та донькою.

А співачка Ірина Білик пояснила, чому поки що не збирається повертатися додому.

Фото instagram.com/timur.miroshnychenko

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter