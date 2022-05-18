Навчіться правильно обрізати груші й збиратимете з кожного дерева рекордні врожаї: поради садівника

Правильна обрізка дерева дозволить сформувати красиву розріджену крону, а також міцний і стійкий скелет, здатний витримати велике навантаження плодами. Як це правильно зробити, знає садівник Василь Іванюк.

«Для того щоб дерево могло розвиватися та рости в повну силу, робити обрізку потрібно щороку, — розповідає фахівець. — Це прискорить формування крони й плодів. ⁣Висота штамба має бути не менше 60 см і не більше 90 см. Її визначає обрізка в перший рік. Якщо саджанець обрізати на висоті понад 1 м, то крона закладається занадто високо, що в подальшому ускладнить збір врожаю. Водночас дуже низько розташовані гілки не дозволять комфортно обробляти ґрунт під деревом, а врожай в такому випадку буде лежати практично на землі.

Усі потужні вертикальні гілки вирізують протягом усього сезону. Це гілки-паразити. На них не ростуть плоди, вони лише забирають поживні речовини та елементи, що стимулюють ріст, у своїх плодоносних сусідів. При обрізанні потрібно робити крону максимально прозорою. Коли крона не загущена, плоди отримують достатню кількість світла, що дозволяє їм швидше дозрівати і накопичувати дорогоцінні вітаміни".⁣

Сильні прирости, за словами садівника, потрібно переводити на добре розвинені бічні гілки, дотримуючись принципу підпорядкування.

«Він полягає в тому, що найпотужніші паростки мають розташовуватися внизу, а слабші — вище. Зростаючі скелетні гілки потрібно обрізати на зовнішню бруньку, спрямовану вбік. Не можна допускати наявності конкурентів у кроні. Всі сильні пагони, розташовані поруч з центральним, або ті, що з'являються на скелетних гілках, слід вирізати або послаблювати, обрізаючи до 3−5 бруньок».

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