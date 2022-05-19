31.96 / 31.38 33.42 / 32.90
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Петраков відправив гравців до дружин «працювати в ліжку» та відсіяв зі збірної України чотирьох динамівців

9:03 19 травня 2022
Олександр Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї у благодійному поєдинку з хорватською «Рієкою» (1:1) надав футболістам збірної України кілька вихідних, щоб ті могли побачитися з близькими. При цьому на післяматчевій пресконференції 64-річний фахівець пожартував, що відправив підопічних до дружин для «роботи в ліжку».

«Їм ще в ліжку треба працювати, — сказав Олександр Петраков. — Вони їдуть до дружин, нехай два дні попрацюють у ліжках. Хоч сили будуть».

У той же час, як повідомляє офіційний сайт УАФ, табір національної команди, за рішенням тренерського штабу, після першого етапу підготовки у Словенії залишили п'ять футболістів — гравці «Динамо» Віталій Буяльський, Артем Бесєдін, Денис Гармаш та Сергій Булеца, який виступає на правах оренди. за «Зорю», а також захисник «Шахтаря» Юхим Конопля, котрий одружився після початку війни .

Крім того, обстеження в одній з клінік Рима гравця «Динамо» Дениса Попова, який «зламався» у поєдинку з «Емполі», показало, що у футболіста пошкодження ахіллового сухожилля, яке потребує близько двох тижнів лікування. З огляду на велику кількість матчів, які збірна України проведе у червні, він залишається у таборі збірної, де й проходитиме курс реабілітації.

Таким чином, Олександр Петраков під час підготовки до офіційних матчів зможе розраховувати на 26 футболістів:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П"ятов («Шахтар»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія);

півзахисники — Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі — «Динамо»), Олександр Пихальонок («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина);

нападники — Артем Довбик («Дніпро-1»), Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).

Після паузи команда Петракова знову збереться під Любляною у суботу, 21 травня, а 23 та 26 числа «жовто-сині» проведуть ще два спаринги. За словами головного тренера нашої команди, в одному з них його підопічні, найімовірніше, зіграють проти збірної ДР Конго, яка посыдає у рейтингу ФІФА 67-у позицію.

Нагадаємо, що у червні на збірну України очікують матчі плей-оф відбору на ЧС-2022 (1 червня проти Шотландії і, в разі успіху, 5 червня з Уельсом) та поєдинки Ліги націй (8 червня з Ірландією, 11 червня з Вірменією та 14 червня знову з Ірландією).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України обіграла у спарингу «Боруссію» з Менхенгладбаха.

Фото uaf.ua

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Яблуня

Щоб яблуні ломилися від урожаю, підгодуйте їх цим засобом раз на п'ять років (відео)

Ірина Федишин

Після скандального голосування на «Євробаченні» Ірина Федишин потрапила до нових неприємностей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.