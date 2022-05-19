Петраков відправив гравців до дружин «працювати в ліжку» та відсіяв зі збірної України чотирьох динамівців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї у благодійному поєдинку з хорватською «Рієкою» (1:1) надав футболістам збірної України кілька вихідних, щоб ті могли побачитися з близькими. При цьому на післяматчевій пресконференції 64-річний фахівець пожартував, що відправив підопічних до дружин для «роботи в ліжку».

«Їм ще в ліжку треба працювати, — сказав Олександр Петраков. — Вони їдуть до дружин, нехай два дні попрацюють у ліжках. Хоч сили будуть».

У той же час, як повідомляє офіційний сайт УАФ, табір національної команди, за рішенням тренерського штабу, після першого етапу підготовки у Словенії залишили п'ять футболістів — гравці «Динамо» Віталій Буяльський, Артем Бесєдін, Денис Гармаш та Сергій Булеца, який виступає на правах оренди. за «Зорю», а також захисник «Шахтаря» Юхим Конопля, котрий одружився після початку війни .

Крім того, обстеження в одній з клінік Рима гравця «Динамо» Дениса Попова, який «зламався» у поєдинку з «Емполі», показало, що у футболіста пошкодження ахіллового сухожилля, яке потребує близько двох тижнів лікування. З огляду на велику кількість матчів, які збірна України проведе у червні, він залишається у таборі збірної, де й проходитиме курс реабілітації.

Таким чином, Олександр Петраков під час підготовки до офіційних матчів зможе розраховувати на 26 футболістів:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П"ятов («Шахтар»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія);

півзахисники — Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі — «Динамо»), Олександр Пихальонок («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина);

нападники — Артем Довбик («Дніпро-1»), Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).

Після паузи команда Петракова знову збереться під Любляною у суботу, 21 травня, а 23 та 26 числа «жовто-сині» проведуть ще два спаринги. За словами головного тренера нашої команди, в одному з них його підопічні, найімовірніше, зіграють проти збірної ДР Конго, яка посыдає у рейтингу ФІФА 67-у позицію.

Нагадаємо, що у червні на збірну України очікують матчі плей-оф відбору на ЧС-2022 (1 червня проти Шотландії і, в разі успіху, 5 червня з Уельсом) та поєдинки Ліги націй (8 червня з Ірландією, 11 червня з Вірменією та 14 червня знову з Ірландією).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України обіграла у спарингу «Боруссію» з Менхенгладбаха.

Фото uaf.ua

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