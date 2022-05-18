У середу, 18 травня, збірна України з футболу, яка перемогла у благодійних поєдинках німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха та італійський «Емполі», проведе третій спаринг у рамках підготовки до плей-оф відбору ЧС-2022 та старту у Лізі націй. На 8-тисячному стадіоні «Руєвіца» в хорватській Рієці підопічні Олександра Петракова зіграють із місцевим однойменним клубом, який посів у поточному чемпіонаті країни четверте місце (арбітр — Іван Бебек з Хорватії).

На жаль, через травму, яку футболіст отримав у зустрічі з італійцями, до заявки «жовто-синіх» на поєдинок із «Рієкою» не потрапив захисник «Динамо» Денис Попов. Також проблеми зі здоров'ям надовго залишили поза грою Сергія Кривцова («Шахтар»), Сергія Булецу («Зоря») та Олексія Гуцуляка («Дніпро"-1).

Кошти від реалізації квитків на поєдинок у Хорватії (від 2,5 до 10 євро), у якому «жовто-сині» знову зіграють в унікальній формі, переведуть на організовану президентом нашої країни Володимиром Зеленським платформу глобальної підтримки України United24.

До речі, гімн України перед грою на стадіоні «Руєвіца» наживо виконає відома співачка Світлана Тарабарова (виконавиця хітів «Добре з тобою», «Мені казково» та «Повертайся живим»).

Пряму відеотрансляцію матчу «Рієка» (Хорватія) — збірна України дивіться на сайті «ФАКТІВ» (початок — о 19:00) у цій новині.

Додамо, що в рамках підготовки до плей-оф відбору на ЧС-2022 (1 червня проти Шотландії і, у разі успіху, 5 червня з Уельсом) та поєдинків Ліги націй (8 червня з Ірландією, 11 червня з Вірменією та 14 червня знову з Ірландією) «жовто-сині» планують провести ще два спаринги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков обрав для домашніх матчів збірної України в Лізі націй фартове місто за кордоном.

Фото uaf.ua

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