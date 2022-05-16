31.81 / 31.23 33.00 / 32.47
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Курка в сметані з цибулею — просто та неймовірно смачно

18:47 16 травня 2022
Курка у сметанному соусі

З курячими стегнами можна приготувати багато смачних страв, наприклад, з додаванням соусу теріяки. А можна готувати й в більш звичному нам сметанному соусі — як стверджують автори рецепту, страва виходить простою і неймовірно смачною.

Рецептом діляться автори bezzamorochek.com, які зазначають, що для приготування страв зі сметанним соусом можна брати частини курки, які більше подобаються. У даному рецепті використовуються курячі стегна.

Складові:

  • Стегна курячі — 4 шт.;
  • Цибуля ріпчаста — 2−3 шт.;
  • Сметана 20% - 150 г;
  • Борошно — 1 ч.л.;
  • Сіль — щіпка;
  • Паприка мелена — 0,25 ч.л.;
  • Пір'я зеленої цибулі;
  • Вода — 300 мл.

Читайте також: Неперевершений аромат і ніжність м'яса: як готується класика грузинської кухні чахохбілі

Приготування:

  • Курячі стегна помити і прибрати вологу паперовим рушником.
  • Пательню розігріти та викласти курячі стегна шкірою вниз.
  • Смажити на сильному вогні, за дві хвилини перевернути. Курка повинна покритися рум'яною скоринкою з усіх боків.
  • Вийняти курку, а у жир, що витопився, викласти подрібнену цибулю, обсмажити до прозорості.
  • Всипати борошно, перемішати і дочекатися, поки маса трохи змінить колір.
  • Додати сметану, влити воду. У міру прогрівання сметанний соус густішатиме.
  • Всипати сіль та паприку мелену.
  • Покласти в соус курячі стегна.
  • Тушкувати на мінімальному вогні під кришкою 15−20 хвилин, кілька разів перевертаючи.
  • Посипати подрібненою зеленню. Готово!

Раніше кулінар Віталій Думінський поділився з «ФАКТАМИ» рецептом найсмачнішого шашлику з курки.

Фото https://www.bezzamorochek.com

234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

місячне затемнення

Настає час «зірки диявола»: що робити?

Цвіль на стіні

Позбавте свій будинок від цієї гидоти: як швидко та ефективно прибрати цвіль зі стін та стелажів у коморі або у погребі (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.