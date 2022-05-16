Курка в сметані з цибулею — просто та неймовірно смачно
З курячими стегнами можна приготувати багато смачних страв, наприклад, з додаванням соусу теріяки. А можна готувати й в більш звичному нам сметанному соусі — як стверджують автори рецепту, страва виходить простою і неймовірно смачною.
Рецептом діляться автори bezzamorochek.com, які зазначають, що для приготування страв зі сметанним соусом можна брати частини курки, які більше подобаються. У даному рецепті використовуються курячі стегна.
Складові:
- Стегна курячі — 4 шт.;
- Цибуля ріпчаста — 2−3 шт.;
- Сметана 20% - 150 г;
- Борошно — 1 ч.л.;
- Сіль — щіпка;
- Паприка мелена — 0,25 ч.л.;
- Пір'я зеленої цибулі;
- Вода — 300 мл.
Читайте також: Неперевершений аромат і ніжність м'яса: як готується класика грузинської кухні чахохбілі
Приготування:
- Курячі стегна помити і прибрати вологу паперовим рушником.
- Пательню розігріти та викласти курячі стегна шкірою вниз.
- Смажити на сильному вогні, за дві хвилини перевернути. Курка повинна покритися рум'яною скоринкою з усіх боків.
- Вийняти курку, а у жир, що витопився, викласти подрібнену цибулю, обсмажити до прозорості.
- Всипати борошно, перемішати і дочекатися, поки маса трохи змінить колір.
- Додати сметану, влити воду. У міру прогрівання сметанний соус густішатиме.
- Всипати сіль та паприку мелену.
- Покласти в соус курячі стегна.
- Тушкувати на мінімальному вогні під кришкою 15−20 хвилин, кілька разів перевертаючи.
- Посипати подрібненою зеленню. Готово!
Раніше кулінар Віталій Думінський поділився з «ФАКТАМИ» рецептом найсмачнішого шашлику з курки.
Фото https://www.bezzamorochek.com234
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter