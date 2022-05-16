Курка в сметані з цибулею — просто та неймовірно смачно

З курячими стегнами можна приготувати багато смачних страв, наприклад, з додаванням соусу теріяки. А можна готувати й в більш звичному нам сметанному соусі — як стверджують автори рецепту, страва виходить простою і неймовірно смачною.

Рецептом діляться автори bezzamorochek.com, які зазначають, що для приготування страв зі сметанним соусом можна брати частини курки, які більше подобаються. У даному рецепті використовуються курячі стегна.

Складові: Стегна курячі — 4 шт.;

Цибуля ріпчаста — 2−3 шт.;

Сметана 20% - 150 г;

Борошно — 1 ч.л.;

Сіль — щіпка;

Паприка мелена — 0,25 ч.л.;

Пір'я зеленої цибулі;

Вода — 300 мл.

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Приготування: Курячі стегна помити і прибрати вологу паперовим рушником.

Пательню розігріти та викласти курячі стегна шкірою вниз.

Смажити на сильному вогні, за дві хвилини перевернути. Курка повинна покритися рум'яною скоринкою з усіх боків.

Вийняти курку, а у жир, що витопився, викласти подрібнену цибулю, обсмажити до прозорості.

Всипати борошно, перемішати і дочекатися, поки маса трохи змінить колір.

Додати сметану, влити воду. У міру прогрівання сметанний соус густішатиме.

Всипати сіль та паприку мелену.

Покласти в соус курячі стегна.

Тушкувати на мінімальному вогні під кришкою 15−20 хвилин, кілька разів перевертаючи.

Посипати подрібненою зеленню. Готово!

Раніше кулінар Віталій Думінський поділився з «ФАКТАМИ» рецептом найсмачнішого шашлику з курки.

Фото https://www.bezzamorochek.com

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