У дочки путіна може бути дитина від Зеленського, але не президента

У зв'язку з тим, що особисте життя кремлівського диктатора є таємницею за сімома печатками, до будь-якої інформації про близьких владимира путіна слід ставитися дуже обережно. Тим не менш, деяка інформація про те, що відбувається в сім'ї «бункерного сидільця», просочується назовні.

Так, до чуток про те, що у путіна є дві дочки, додалися повідомлення, що, можливо, у нього є і онука, батьком якої є людина на прізвище Зеленський.

Про те, що у дочки диктатора Катерини Тихонової можуть бути спільні діти з балетмейстером Ігорем Зеленським, пише Der Spiegel видання «Важливі історії» .

За їхніми даними, пара живе разом мінімум із 2017 року і навіть має спільну доньку.

перша сім'я кремлівського диктатора

Ігор Зеленський є мистецьким керівником у Баварському державному балеті.

Журналісти пишуть, що останні кілька років Катерині Тихоновій доводилося жити відразу на дві країни, розриваючись між росією та Німеччиною. На підтвердження своєї теорії (і того, що її обранцем справді є Зеленським), розслідувачі наводять чотири основні докази.

У розпорядженні видань є список пасажирів рейсу до аеропорту «Внуково» від 9 грудня 2019 року. Тоді з Мюнхена до росії прилетіли Катерина Тихонова з дворічною дочкою та Ігор Зеленський, а також троє співробітників Служби безпеки російського президента (СБП). Крім цього, пару нібито супроводжували пара нянечок і вчителька фортепіано. Дані про це було отримано журналістами від одного із працівників аеропорту.

Є й дані про постійні перельоти самої Тихонової. Тільки за останні два роки вона побувала все в тому ж таки Мюнхені близько 50 разів.

До журналістів також потрапили від анонімного джерела дані електронної пошти одного із співробітників СБП Олексія Скрипчака. Вважається, що він був довгий час особистим охоронцем Катерини Тихонової. У документах, що належать Скрипчаку, можна знайти копії паспортів Тихонова, Зеленського, а також дівчинки, яка народилася у 2017 році. Цікаво, що вона по батькові Ігорівна.

Нагадаємо, зараз і єдина офіційна екс-дружина путіна Людмила Очеретна, і його нинішня співмешканка (а можливо, що й друга дружина) Аліна Кабаєва потрапили під міжнародні санкції.

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