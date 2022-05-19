32.08 / 31.52 33.54 / 33.06
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з яловичини та перепелиних яєць — просто знахідка до святкового столу

13:55 19 травня 2022
салат

Якщо хочете здивувати своїх гостей, то вам стане у пригоді цей рецепт. За словами кулінарки Лариси Павлюк, поєднання смаків приємно вразить кожного, хто скуштує цей салат.

Інгредієнти:

500 г відварної яловичини

9 відварених перепелиних яєць

3 маринованих огірки

1 червона цибулина

пучок зеленої цибулі, зеленого часнику

Соус

3 ст. ложки нежирної сметани

0,5 ч. ложки гірчиці

сіль, чорний мелений перець до смаку

Приготування

У каструльку кладемо філе яловичини, додаємо спеції, лавровий лист, духмяний перець горошком. Ставимо на вогонь, відварюємо до готовності. Відварюємо та очищаємо яйця. Коли всі інгредієнти готові, починаємо нарізати: м’ясо — тоненькою соломкою, яйця — навпіл, червону цибулю — тоненькими півкільцями, огірки — на четвертинки, зелень шинкуємо дрібно. Все з'єднуємо в салатниці.

Готуємо соус. Сметану з'єднуємо з гірчицею, змішуємо, додаємо до салату, також додаємо спеції, сіль та перець, регулюйте сіль до смаку, оскільки у салаті є мариновані огірки. Добре перемішуємо та подаємо до столу.

А чудовим рецептом салату олів’є, від якого на талії не буде жодного зайвого сантиметра, поділилася дієтологиня Галина Бурковська.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Олександра Анік’єва

«Ви бачили, як виглядає ангел, який спустився, щоб нас захищати?»: у бою з рашистами загинула 19-річна студентка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.