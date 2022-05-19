Салат з яловичини та перепелиних яєць — просто знахідка до святкового столу

Якщо хочете здивувати своїх гостей, то вам стане у пригоді цей рецепт. За словами кулінарки Лариси Павлюк, поєднання смаків приємно вразить кожного, хто скуштує цей салат.

Інгредієнти:

500 г відварної яловичини

9 відварених перепелиних яєць

3 маринованих огірки

1 червона цибулина

пучок зеленої цибулі, зеленого часнику

Соус

3 ст. ложки нежирної сметани

0,5 ч. ложки гірчиці

сіль, чорний мелений перець до смаку

Приготування

У каструльку кладемо філе яловичини, додаємо спеції, лавровий лист, духмяний перець горошком. Ставимо на вогонь, відварюємо до готовності. Відварюємо та очищаємо яйця. Коли всі інгредієнти готові, починаємо нарізати: м’ясо — тоненькою соломкою, яйця — навпіл, червону цибулю — тоненькими півкільцями, огірки — на четвертинки, зелень шинкуємо дрібно. Все з'єднуємо в салатниці.

Готуємо соус. Сметану з'єднуємо з гірчицею, змішуємо, додаємо до салату, також додаємо спеції, сіль та перець, регулюйте сіль до смаку, оскільки у салаті є мариновані огірки. Добре перемішуємо та подаємо до столу.

А чудовим рецептом салату олів’є, від якого на талії не буде жодного зайвого сантиметра, поділилася дієтологиня Галина Бурковська.

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