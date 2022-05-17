Від цього олів’є на талії не буде жодного зайвого сантиметру, а готувати салат просто та швидко
Вже зовсім скоро літо, то ж українки активно займаються спортом та дотримуються здорового харчування, аби мати ідеальний вигляд. Та як бути, коли хочеться поласувати чимось забороненим? Наприклад, олів'є. Дієтологиня Галина Бурковська знає вихід з цієї ситуації та радить приготувати цей салат із заміною деяких інгредієнтів.
Для цього потрібні:
куряче філе — 250 г
картопля — 150 г
йогурт натуральний — 100 г
морква — 50 г
яйця — 3 шт.
огірки солоні — 2 шт.
огірок свіжий — 1 шт.
горошок — 50 г
цибуля ріпчаста — 50 г
гірчиця — 5 г
сіль, перець до смаку
Приготування
Зварити філе, дати охолонути, подрібнити. Картоплю, моркву приготувати на пару чи відварити. Подрібнити. Яйця відварити, подрібнити. Огірки. Можна взяти 50/50 свіжі й солоні. Подрібнити. Цибулину подрібнити, залити окропом на декілька хвилин.
Готуємо соус: йогурт змішати з гірчицею. З'єднати всі інгредієнти в глибокій посудині, посолити, поперчити за смаком. Потримати в холодильнику 20−30 хв.
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