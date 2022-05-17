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Від цього олів’є на талії не буде жодного зайвого сантиметру, а готувати салат просто та швидко

15:20 17 травня 2022
олів&#39;є

Вже зовсім скоро літо, то ж українки активно займаються спортом та дотримуються здорового харчування, аби мати ідеальний вигляд. Та як бути, коли хочеться поласувати чимось забороненим? Наприклад, олів'є. Дієтологиня Галина Бурковська знає вихід з цієї ситуації та радить приготувати цей салат із заміною деяких інгредієнтів.

Для цього потрібні:

куряче філе — 250 г

картопля — 150 г

йогурт натуральний — 100 г

морква — 50 г

яйця — 3 шт.

огірки солоні — 2 шт.

огірок свіжий — 1 шт.

горошок — 50 г

цибуля ріпчаста — 50 г

гірчиця — 5 г

сіль, перець до смаку

Приготування

Зварити філе, дати охолонути, подрібнити. Картоплю, моркву приготувати на пару чи відварити. Подрібнити. Яйця відварити, подрібнити. Огірки. Можна взяти 50/50 свіжі й солоні. Подрібнити. Цибулину подрібнити, залити окропом на декілька хвилин.

Готуємо соус: йогурт змішати з гірчицею. З'єднати всі інгредієнти в глибокій посудині, посолити, поперчити за смаком. Потримати в холодильнику 20−30 хв.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які корисні страви можна приготувати з папороті.

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