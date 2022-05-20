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Спорт

Фантастичний камбек залишив «Евертон» Миколенка в англійській прем'єр-лізі (відео)

9:33 20 травня 2022
Віталій Міколенко проти Крістал Пелас

Справжня драма розгорнулася в перенесеному матчі 33 туру англійської прем'єр-ліги, в якому «Евертон» приймав на своєму полі «Крістал Пелас».

Немотивований турнірними завданнями суперник «ірисок» вів у два м'ячі до перерви, але у другому таймі підопічні Френка Лемпарда з українцем Віталієм Миколенком, який отримав виклик до національної збірної на матчі плей-оф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй, забили тричі та здобули перемогу — 3:2 (Кін, 54, Рішарлісон, 75, Кальвер-Льюїн, 85 — Матета, 21, Айю, 36).

Побачивши переможний м'яч своїх улюбленців, який зберіг клубу прописку в елітному дивізіоні, фани «Евертона» масово вибігли на поле «Гудісон Парк». Не обійшлося без скандалу — один із фанатів щось емоційно висловлював головному тренеру «Крістал Пелас» Патріку Вієйра, при цьому активно жестикулюючи перед його обличчям, і врешті-решт наставник гостей не витримав, вдаривши провокатора ногою.

Щодо Миколенка, то українець провів на полі весь матч та отримав від SofaScore четверту найкращу оцінку в команді після авторів двох м'ячів, Рішарлісона та Кальверта-Льюїна, а також Холгейта. Забезпечивши ж місце в АПЛ, «Евертон» проведе свій 69-й сезон поспіль в елітному дивізіоні — більш тривалою серією може похвалитися лише «Арсенал», у якого 97 сезонів в активі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Миколенко дозволив «Евертону» здобути надважливу перемогу в АПЛ.

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