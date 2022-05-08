Гол-красень Миколенка дозволив «Евертону» здобути важливу перемогу в АПЛ: відео шедевра

Український футболіст Віталій Миколенко, який після переможного матчу з «МЮ» отримав зворушливу передачу для співвітчизників, що страждають від війни, продовжує завойовувати симпатії вболівальників в Англії.

У рамках 36-го туру АПЛ «Евертон», за який виступає наш співвітчизник, грав на виїзді з «Лестером». Уже на 6-й хвилині гості відкрили рахунок, і зробив це 22-річний українець, якого вболівальники визнали найкращим футболістом клубу за підсумками квітня. Після вкидання м'яча з ауту Івобі з правого флангу навісив на лінію штрафного майданчика, і Віталій зльоту пробив у нижній кут воріт, забивши свій перший гол на Туманному Альбіоні, де він виступає з початку нинішнього року.

Дебютний гол Миколенка в Англії вийшов дивовижним

MYKOLENKO'S FIRST GOAL FOR EVERTON



Після його повідомлення останнім роком, він був зроблений для нього з абсолютною рокатом з volley!



Everton lead away v Leicester!



Not bad for a LB



'He's magic you knowwwww, Vitaliy Mykolenkoooooo' pic.twitter.com/sk7mgUAcCr - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

«Лестер» незабаром зрівняв рахунок, але «іриски» ще до перерви знову вийшли вперед та врешті-решт утримали переможний рахунок до фінального свистка — 2:1.

Ця перемога дозволила «Евертону» набрати 35 очок та залишити зону вильоту, піднявшись на 16-е місце. Підопічним Френка Лемпарда залишилося провести чотири матчі до фінішу сезону, і «іриски» випереджають «Бернлі» та «Лідс», що йдуть слідом, лише на один бал (при цьому провівши на одну гру менше).

Також додамо, що «Вест Хем», за який виступає ще один українець Андрій Ярмоленко, на виїзді розгромив головного аутсайдера «Норвіч» — 4:0. Наш співвітчизник з'явився на полі відразу після перерви та допоміг клубу довести гру до впевненої перемоги. «Молотобійці» продовжують утримувати сьоме місце в турнірній таблиці, яке дасть право наступного сезону зіграти в Лізі конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «МанСіті» без Зінченка втратив перемогу над «Ліверпулем» у битві за чемпіонство.

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