Президент Володимир Зеленський, якого у США визнали найвпливовішою людиною світу, назвав кількість наших співгромадян, які воюють проти окупантів.

«Зараз проти військ путіна воюють 700 тисяч українців-патріотів», — сказав він під час інтерв'ю з Оленою Зеленською з нагоди третьої річниці від дня інавгурації.

Також глава держав заявив про те, що не шкодує, що зараз поруч із ним немає багатьох людей з тих, з ким він активно спілкувався три роки тому, оскільки впевнений, що це об'єктивний результат.

«Політика змінює людей. Я не хотів би використати слово „кумівство“, але в політиці немає „занадто своїх“ та „занадто чужих“ людей», — сказав Володимир Зеленський."

І зараз поруч із ним, вважає президент, перебувають люди, які є професіоналами своєї справи та націлені на результат.

Також в інтерв'ю президент сказав:

«Був упевнений у перемозі з першого дня»;

«Перемога буде складною та кривавою», «Складність у тому, що «ми хочемо повернути все», а росія хоче «не повернути нічого»;

«Закінчення війни буде дипломатичним»;

«У Маріуполі загинуло багато льотчиків, які намагалися доставити бійцям воду, ліки, зброю. Вони знали, що багато там гинуть і все одно летіли. Герої»;

«Постійна повага до українців. Я завжди вірив у людей. Ця війна — найголовніший доказ усьому світу, що в нас такі люди».

Крім того, президент прокоментував подальші дії щодо повернення в Україну захисників «Азовсталі».

«Далі все залежить від Червоного Хреста, ООН, Росії і т.д. і зобов'язань, які вони на себе взяли, що бійці будуть у безпеці і чекатимуть обміну» , — сказав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю глава держави вперше розповів про подвиги українських льотчиків, які доставляли допомогу захисникам «Азовсталі», знаючи про високу ймовірність загинути над Маріуполем від ППО російських фашистів.

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