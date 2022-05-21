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«Неймовірна смакота» від Людмили Борщ: піца без замісу та розкочування тіста за 15 хвилин — на той випадок, якщо гості вже стоять на порозі (відео)

17:33 21 травня 2022
Піца на лаваші

Популярний фудблогер Людмила Борщ продовжує публікувати на своєму youtube-каналі рецепти страв, для приготування яких не потрібна велика кількість часу та коштів.

У суботу, 21 травня, вона поділилася рецептом легкої та швидкої піци, яку можна приготувати протягом 15 хвилин.

«Рецепт — просто знахідка. Піца на „швидку руку“ з тонким коржем і соковитою начинкою. Вам не доведеться розкочувати та замішувати тісто. Цей рецепт саме для тих випадків, коли гості мають прийти з хвилини на хвилину», — вважає Людмила.

Для приготування частування вона рекомендує взяти три тонкі листи лаваша, які змащуються сметаною і посипаються сиром, а потім викладаються один на одного. Це буде основа для піци.

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Начинку можна варіювати — помідори та ковбаса, гриби та цибулю, морепродукти тощо.

Процес приготування чудо-піци блогер виклала у короткому відео.

Рекомендуємо також звернути увагу на рецепт швидкої піци Мутіш.

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