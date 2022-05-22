Українка Бех-Романчук лише на сантиметр випередила суперницю на «Діамантовій лізі» у Бірмінгемі (відео)

Віцечемпіонка світу у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук піднялася на п'єдестал пошани на другому поспіль етапі «Діамантової ліги». Після завоювання «срібла» в Досі (у потрійному стрибку) українка вперше з березня повернулася до стрибків у довжину і посіла у підсумковому протоколі етапу у британському Бірмінгемі друге місце.

З результатом 6,66 м, показаним у другій спробі (останні чотири спроби завершилися заступом), Марина поступилася лише Малайці Мігамбо з Німеччини, яка показала найкращий стрибок сезону у світі (7,09 м). При цьому в боротьбі за «срібло» красуня Бех-Романчук лише на один сантиметр випередила британку Лоррейн Юген (6,65 м).

«Не погано. Але я готова виступити краще», — написала Марина Бех-Романчук в Instagram після змагань, розмістивши відео «срібного» стрибка.

Не залишилися без нагород етапу «Діамантової ліги» у Великій Британії ще дві українки. Вікторія Ткачук (55,25 сек.) та Ганна Рижикова (55,37 сек.) фінішували другою та третьою відповідно у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Наш дует змогла випередити лише віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Далайла Мухаммад із США (54,54 сек.).

Нагадаємо, що третій етап «Діамантової ліги» прийме 28 травня американський Юджин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук закликала ізолювати росіян від цивілізованого світу.

Фото Twitter Diamond Leaque

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