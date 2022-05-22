Праця на окупованих територіях: як не стати фігурантом кримінального провадження

До колаборантів, які пішли на співпрацю з окупантами, в українців ставлення, м'яко кажучи, негативне. Тож до адвокатки з трудового права Вікторії Поліщук часто звертаються працівники з окупованих територій України, яких турбує запитання, чи можуть їх працю віднести до колабораційної діяльності? Тим паче, що 3 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)». Експертка прояснила ситуацію:

— Колабораційна діяльність — це публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України. У разі, якщо роботодавець і працівники виїхали або було здійснено релокацію бізнесу, то, звісно, питань не виникає.

— А якщо працівник не встиг виїхати й наразі перебуває на окупаційній території, то якими мають бути дії роботодавця?

— Існує можливість призупинити дію трудового договору, оголосити простій, надати відпустку, а також за можливості організувати дистанційну роботу. У разі, якщо працівники продовжують виконувати свої робочі функції на окупованих територіях дистанційно, а можливо і надалі працюють в офлайні (для прикладу, працівники комунальної сфери) та не вчиняють жодних дій, про які зазначено у Законі від 03 березня 2022 року, то такі дії працівників не можуть бути пов'язані з колабораційною діяльністю.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», на Херсонщині колаборанти подумують про втечу та скаржаться, що люди «починають потихеньку ненавидіти росіян».

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter