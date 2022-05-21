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Клуб споживачів

Перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт: проведіть її зараз, і готуйте цебра для томатів та перцю (відео)

10:28 21 травня 2022
Перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт: проведіть її зараз, і готуйте цебра для томатів та перцю (відео)

Місяць травень впевнено підходить до літа, і багато дачників та городників вже встигли висадити розсаду або в теплицю, або у відкритий ґрунт.

І тепер, звичайно, потрібно задуматися про перше підживлення. Усі рослини після висадки на постійне місце відчувають стрес. І насамперед їх усі сили спрямовані на те, щоби наростити кореневу масу, кореневу систему. Тому дуже важливо вперше підгодувати їх комплексними добривами із високим вмістом фосфору. Не менш важливі і бор, і цинк, і марганець, і мідь, й інші мікроелементи.

Все це можна отримувати з магазинних добрив, але всю перевагу варто віддати органічним добривам, радять автори youtube-каналу «Вдалині від міста».

Перше підживлення томатів, перцю, баклажан та іншої розсади вони рекомендують проводити приблизно через 10 днів після висадки розсади в теплиці або відкритому грунті.

Одним з кращих і найбагатших органічних добрив вони вважають кісткове борошно, яке порівняно недороге і безпечне. Для приготування такого підживлення 0,5 кг порошку розводяться і розмішуються в 10 л гарячої води. Після цього розчин потрібно наполягати протягом доби, а потім додати до нього 20 літрів води. Цим розчином і поливати з розрахунку 1 літр під кущ. Можна використати сухий порошок. Під картоплю, томати, перець, баклажани та інші овочеві культури. Кісткове борошно можна вносити або восени під перекопування — склянку на 1 кв. м, або навесні за два тижні до посадки.

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Докладніше про запропонований метод підживлення дивіться у відео авторів каналу.

Нагадаємо, раніше городники поділилися секретами приготування диво-підживлення для полуниці, яку потрібно вносити у травні.

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