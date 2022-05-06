Стародавній рецепт зеленого борщу — смачно та дуже корисно
Приготувати страву читачам «ФАКТІВ» пропонує кулінарка з Кропивницького Марина Ткаченко. Отримала його, так би мовити, у спадок від бабусі.
Інгредієнти:
5 л води
700 г м'яса (ребра, м'яка частина)
700 г картоплі
1 цибуля
1 морква
6 ст. л. пшона
5 яєць
150 г сала
1 лавровий лист
5 шт. чорного перцю горошком
пучок кропу
пучок щавлю
сіль — до смаку
Набираємо воду у каструлю, кладемо м’ясо, ставимо на середній вогонь, варимо до готовності м’яса, при потребі збираємо зверху пінку, для того, щоб бульйон для борщу був прозорий.
Нарізаємо шматочками картоплю, моркву. Кидаємо у бульйон, що кипить, овочі та цілу цибулину. Продовжуємо варити до готовності овочів.
Тим часом робимо затірку: для цього нарізаємо сало на кубики й обсмажуємо до шкварок. Нарізаємо кріп дрібно, та промиваємо пшоно. В місткість складаємо пшоно, кріп, шкварки. Дуже гарно треба це все перетерти (можна використовувати блендер). Додаємо перетерту затірку до борщу, продовжуємо варити 15 хвилин.
Нарізаємо щавель, додаємо та проварюємо 5 хвилин. Наприкінці нарізаємо відварені яйця кубиком, додаємо до борщу разом зі спеціями. Вимикаємо вогонь і даємо трішки настоятись. Зелений борщ можна подавати зі сметаною.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати за бабусиним рецептом справжній український капусняк.
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