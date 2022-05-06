31.71 / 32.28 33.28 / 34.07
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Стародавній рецепт зеленого борщу — смачно та дуже корисно

13:20 6 травня 2022
зелений борщ

Приготувати страву читачам «ФАКТІВ» пропонує кулінарка з Кропивницького Марина Ткаченко. Отримала його, так би мовити, у спадок від бабусі.

Інгредієнти:

5 л води

700 г м'яса (ребра, м'яка частина)

700 г картоплі

1 цибуля

1 морква

6 ст. л. пшона

5 яєць

150 г сала

1 лавровий лист

5 шт. чорного перцю горошком

пучок кропу

пучок щавлю

сіль — до смаку

Набираємо воду у каструлю, кладемо м’ясо, ставимо на середній вогонь, варимо до готовності м’яса, при потребі збираємо зверху пінку, для того, щоб бульйон для борщу був прозорий.

Нарізаємо шматочками картоплю, моркву. Кидаємо у бульйон, що кипить, овочі та цілу цибулину. Продовжуємо варити до готовності овочів.

Тим часом робимо затірку: для цього нарізаємо сало на кубики й обсмажуємо до шкварок. Нарізаємо кріп дрібно, та промиваємо пшоно. В місткість складаємо пшоно, кріп, шкварки. Дуже гарно треба це все перетерти (можна використовувати блендер). Додаємо перетерту затірку до борщу, продовжуємо варити 15 хвилин.

Нарізаємо щавель, додаємо та проварюємо 5 хвилин. Наприкінці нарізаємо відварені яйця кубиком, додаємо до борщу разом зі спеціями. Вимикаємо вогонь і даємо трішки настоятись. Зелений борщ можна подавати зі сметаною.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати за бабусиним рецептом справжній український капусняк.

Читайте також: Пиріг з яблуками та згущеним молоком — дітям дуже сподобається

484

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

прогноз таролога

«Жах, що буде творитися»: таролог дала прогноз щодо ситуації з Придністров’ям

Помідори

Жменя сухарів у ямку — обов'язково: маленькі томатні хитрощі для городників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.