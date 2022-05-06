Приготувати страву читачам «ФАКТІВ» пропонує кулінарка з Кропивницького Марина Ткаченко. Отримала його, так би мовити, у спадок від бабусі.

Інгредієнти:

5 л води

700 г м'яса (ребра, м'яка частина)

700 г картоплі

1 цибуля

1 морква

6 ст. л. пшона

5 яєць

150 г сала

1 лавровий лист

5 шт. чорного перцю горошком

пучок кропу

пучок щавлю

сіль — до смаку

Набираємо воду у каструлю, кладемо м’ясо, ставимо на середній вогонь, варимо до готовності м’яса, при потребі збираємо зверху пінку, для того, щоб бульйон для борщу був прозорий.

Нарізаємо шматочками картоплю, моркву. Кидаємо у бульйон, що кипить, овочі та цілу цибулину. Продовжуємо варити до готовності овочів.

Тим часом робимо затірку: для цього нарізаємо сало на кубики й обсмажуємо до шкварок. Нарізаємо кріп дрібно, та промиваємо пшоно. В місткість складаємо пшоно, кріп, шкварки. Дуже гарно треба це все перетерти (можна використовувати блендер). Додаємо перетерту затірку до борщу, продовжуємо варити 15 хвилин.

Нарізаємо щавель, додаємо та проварюємо 5 хвилин. Наприкінці нарізаємо відварені яйця кубиком, додаємо до борщу разом зі спеціями. Вимикаємо вогонь і даємо трішки настоятись. Зелений борщ можна подавати зі сметаною.