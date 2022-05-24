Чашка м'ятної кави вранці — і заряд свіжості на весь день забезпечений

Ранкова кава, яка дає заряд бадьорості, може «зазвучати» по-новому, якщо додати до неї кілька листочків свіжої м'яти.

Автори «Кухні народів світу» стверджують, що улюблений багатьма напій зміниться до невпізнання.

Складові: 15 г чорної меленої кави;

3−4 листочки свіжої м'яти;

цукор за смаком. Приготування: Зваріть каву у джезві.

Промийте листя м'яти, порвіть його на маленькі шматочки і покладіть на дно термосу, трохи пом'явши дерев'яною ложкою.

Залийте у термос гарячу каву, додайте цукор до смаку і закрийте кришку.

Дайте каві пару хвилин настоятися та можете насолоджуватися свіжим ранком з ароматом м'яти.

До речі, не треба поспішати викидати каву. Особливо людям, які мають дачу. Висушена у духовці гуща стане гарним перегноєм і не дозволяє рости бур'янам.

Фото Pixabay

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