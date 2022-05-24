Чашка м'ятної кави вранці — і заряд свіжості на весь день забезпечений
Ранкова кава, яка дає заряд бадьорості, може «зазвучати» по-новому, якщо додати до неї кілька листочків свіжої м'яти.
Автори «Кухні народів світу» стверджують, що улюблений багатьма напій зміниться до невпізнання.
Складові:
- 15 г чорної меленої кави;
- 3−4 листочки свіжої м'яти;
- цукор за смаком.
Приготування:
- Зваріть каву у джезві.
- Промийте листя м'яти, порвіть його на маленькі шматочки і покладіть на дно термосу, трохи пом'явши дерев'яною ложкою.
- Залийте у термос гарячу каву, додайте цукор до смаку і закрийте кришку.
- Дайте каві пару хвилин настоятися та можете насолоджуватися свіжим ранком з ароматом м'яти.
До речі, не треба поспішати викидати каву. Особливо людям, які мають дачу. Висушена у духовці гуща стане гарним перегноєм і не дозволяє рости бур'янам.
Фото Pixabay149
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