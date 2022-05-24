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Клуб споживачів

Чашка м'ятної кави вранці — і заряд свіжості на весь день забезпечений

9:35 24 травня 2022
Чашка кави

Ранкова кава, яка дає заряд бадьорості, може «зазвучати» по-новому, якщо додати до неї кілька листочків свіжої м'яти.

Автори «Кухні народів світу» стверджують, що улюблений багатьма напій зміниться до невпізнання.

Складові:

  • 15 г чорної меленої кави;
  • 3−4 листочки свіжої м'яти;
  • цукор за смаком.

Приготування:

  • Зваріть каву у джезві.
  • Промийте листя м'яти, порвіть його на маленькі шматочки і покладіть на дно термосу, трохи пом'явши дерев'яною ложкою.
  • Залийте у термос гарячу каву, додайте цукор до смаку і закрийте кришку.
  • Дайте каві пару хвилин настоятися та можете насолоджуватися свіжим ранком з ароматом м'яти.

До речі, не треба поспішати викидати каву. Особливо людям, які мають дачу. Висушена у духовці гуща стане гарним перегноєм і не дозволяє рости бур'янам.

Фото Pixabay

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