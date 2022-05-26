Один — загинув, інший — важко поранений: два відомі українські футболісти воювали на боці Росії

Двоє відомих українських футболістів, вихованців «Шахтаря», 46-річний Олександр Воскобійник (на фото в заголовку — ліворуч) та 51-річний Вадим Солодкий, яких прямо на вулицях Донецька «закликали» до армії так званої «ДНР», воювали проти України на боці агресора. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив російський телекоментатор Олексій Андронов, відомий своєю проукраїнською позицією.

«Напевно, ви десь читали про «мобілізацію» у так званих «ДНР/ЛНР», — написав журналіст. — Люди, котрі думають, мабуть, навіть про неї щось розуміють. Можу і я дещо розповісти…

Можливо, ви й не чули про таких людей — Олександр Воскобойник (грав за «Шахтар») та Вадим Солодкий («Металург» Донецьк). Обидва — вихованці Шахтаря, грали у 90-х. Воскобойника ще вболівальники діставали кричалкою: «Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!»

Обох «замели» на вулицях Донецька воювати. Воск тяжко поранений у ноги, Солод убитий. Воска відвезли до Новоазовська, там навіть нашатиря немає у лікарні, потім до Москви… Я його знаю особисто".

Нагадаємо, що Олександр Воскобойник виступав за «Шахтар» на позиції форварда у 1992−1997 роках, забивши у 87 матчах 11 м'ячів. Він — дворазовий віцечемпіон України та дворазовий володар Кубка країни. З криворізьким «Кривбасом» і донецьким «Металургом» нападник став бронзовим призером елітного українського дивізіону.

Вадим Солодкий також був форвардом, виступаючи у вищій лізі України за луцьку «Волинь» та донецький «Металург» (66 поєдинків, 16 м'ячів). У кар'єрі загиблого ексфутболіста також були виступи за молдавський «Шериф».

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